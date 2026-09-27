Польща ввела нове обмеження для зерна з України: хто постраждає найбільше

Польська митниця запровадила усну заборону на використання митних складів та силосів для тимчасового зберігання українського зерна, яке прямує транзитом до інших країн. Водночас жодного офіційного письмового рішення чи нормативного акта гравцям аграрного ринку надано не було.Про це йдеться у зверненні Української зерновій асоціації (УЗА) до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Логістика під загрозою

В УЗА називають тимчасове зберігання зерна на митних складах та у силосах невіддільною частиною безперебійного залізничного транзиту через територію Польщі.

«Українське зерно, яке надходить у вагонах широкої колії, необхідно перевантажувати у вагони європейської колії. Здійснювати таке перевантаження безперервно неможливо через нерівномірне надходження вагонів, доступність рухомого складу, локомотивів і перевантажувальних потужностей. Саме тому митні склади та силоси фактично виконують функцію логістичного буфера…» — пояснюють у зерновій асоціації.

Аналітики застерігають, що неофіційне обмеження спричинить ланцюгову реакцію негативних наслідків:

стрімко зросте час простою вагонів на прикордонних переходах і накопичувальних терміналах;

затримки та простої збільшать транспортні витрати українських експортерів;

ускладнення ризикує порушити графіки постачання за міжнародними угодами.

Ключові вимоги виробників

Асоціація просить українські урядові структури вжити екстрених заходів для захисту вітчизняного агроекспорту:

невідкладно з'ясувати статус розпорядження та отримати від варшавських колег офіційний письмовий документ із правовими підставами, сферою застосування та термінами дії заборони.

зберегти за митними складами та силосами статус функціональної частини транзитного коридору.

закликати польські митні органи відмовитися від практики запровадження ключових правил у неформальній усній формі.

за потреби провести термінові переговори за участю українських експортерів, польських терміналів, залізничних операторів та транспортних компаній для розробки практичного компромісу.

В УЗА розраховують на швидкий розгляд питання та сподіваються, що міждержавний діалог дозволить зберегти транзитний маршрут прозорим та передбачуваним для всіх учасників ринку.

Реакція уряду України

У Міністерстві аграрної політики заявили, що вже з'ясовують, чи має місце системне обмеження та на яких саме об'єктах воно застосовується. Офіційно діє розпорядження від 15 вересня 2023 року, згідно з яким транзит окремих українських сільгосптоварів (зокрема й зерна) через Польщу є повністю легальним, водночас статус зберігання не до кінця врегулюваний.

У Мінагрополітики запевнили, що вже опрацьовують це питання як із вітчизняними експортерами, так і у безпосередній комунікації з польською стороною. Українська сторона розраховує на діалог та конструктивне рішення з боку польських урядовців.

«В умовах, коли українська аграрна логістика вже працює під значним навантаженням через системні атаки росії на портову та залізничну інфраструктуру, для нас важливо зберігати стабільність усіх доступних експортних маршрутів. Ми розраховуємо на конструктивну позицію наших європейських партнерів, щоб транзит української аграрної продукції залишався передбачуваним, а логістичні ланцюги — безперебійними», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.