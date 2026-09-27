НБУ: емісія може бути лише крайнім варіантом фінансування

Масштабна грошова емісія може розглядатися лише як крайній варіант — у ситуації, коли інші джерела фінансування фактично вичерпані. Про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський.

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За його словами, зараз Україна не перебуває в ситуації, коли інших можливостей немає.

«Ми зараз в тій ситуації, коли інші можливості є, просто треба політична воля реалізувати ці можливості», — сказав Лепушинський.

Емісія — не заміна іншим рішенням

Із цієї позиції випливає, що небажання або неспроможність парламенту ухвалити необхідні рішення саме по собі не означатиме автоматичного переходу до масштабного фінансування дефіциту через емісію.

НБУ традиційно розглядає контроль над грошовою емісією як частину своєї відповідальності за цінову та фінансову стабільність. У матеріалах регулятора наголошується, що центральний банк має виключне право на первинну емісію грошей і водночас відповідає за їхню стабільність.

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