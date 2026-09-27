Масштабна грошова емісія може розглядатися лише як крайній варіант — у ситуації, коли інші джерела фінансування фактично вичерпані. Про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський.
НБУ: емісія може бути лише крайнім варіантом фінансування
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За його словами, зараз Україна не перебуває в ситуації, коли інших можливостей немає.
«Ми зараз в тій ситуації, коли інші можливості є, просто треба політична воля реалізувати ці можливості», — сказав Лепушинський.
Емісія — не заміна іншим рішенням
Із цієї позиції випливає, що небажання або неспроможність парламенту ухвалити необхідні рішення саме по собі не означатиме автоматичного переходу до масштабного фінансування дефіциту через емісію.
НБУ традиційно розглядає контроль над грошовою емісією як частину своєї відповідальності за цінову та фінансову стабільність. У матеріалах регулятора наголошується, що центральний банк має виключне право на первинну емісію грошей і водночас відповідає за їхню стабільність.
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Що це означає для переговорів із МВФ
Заява Лепушинського фактично означає, що аргумент про відсутність політичної підтримки певних рішень усередині країни навряд чи сам по собі буде достатнім обґрунтуванням для переходу до масштабної емісії.
У такій логіці спочатку мають бути використані доступні фіскальні та інші джерела фінансування, а емісійне фінансування може розглядатися лише як останній резервний механізм.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Національний банк України не розглядає емісію гривні як засобу фінансування дефіциту державного бюджету. За словами голови НБУ Андрія Пишного, регулятор вважає такий механізм небажаним та шкідливим для макрофінансової стабільності, оскільки надмірне збільшення грошової маси створює інфляційний тиск.
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