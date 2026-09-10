У 2027 році дефіцит бюджету становитиме 2,7 трлн грн: уряд назвав джерела фінансування

У 2027 році загальна потреба державного бюджету України у фінансуванні становитиме 2,746 трлн грн. Більшу частину цієї суми уряд планує покрити за рахунок зовнішніх запозичень. Про це свідчить нова Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2027−2029 роки, підготовлена урядом, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Скільки грошей потрібно бюджету

За прогнозом, у 2027 році уряд розраховує залучити:

2,193 трлн грн — за рахунок зовнішніх запозичень;

543 млрд грн — на внутрішньому ринку.

У наступні роки загальна потреба у фінансуванні має поступово зменшуватися.

У 2028 році вона прогнозується на рівні 2,06 трлн грн, у 2029 році — 1,702 трлн грн.

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Україна залишатиметься залежною від зовнішньої підтримки

У 2026−2028 роках зовнішні запозичення мають покривати близько 80% усіх потреб України у фінансуванні.

Лише у 2029 році, за прогнозом Мінфіну, частка зовнішнього фінансування може знизитися до 67%.

Це означає, що в найближчі роки державні фінанси залишатимуться критично залежними від міжнародної допомоги та пільгових кредитів.

Головне джерело — ЄС

Ключовим джерелом фінансування для України має залишатися Європейський Союз. У стратегії зазначено, що європейська підтримка має забезпечити близько двох третин потреб України у фінансуванні у 2027−2029 роках.

Пріоритетом для уряду залишаються пільгові кредити та максимально можлива частка грантів. Такий підхід має стримувати подальше зростання боргового навантаження.

Що буде з державним боргом

Державний і гарантований державою борг залишатиметься дуже високим. За базовим прогнозом, він зросте до 114,2% ВВП у 2028 році. У 2029 році борг має знизитися до 108,7% ВВП.

Водночас дефіцит бюджету планують поступово скоротити — до 5,5% ВВП у 2029 році.

Прогноз залежить від безпекової ситуації

У стратегії є важливе припущення: поступове оздоровлення державних фінансів можливе лише за умови суттєвого покращення безпекової ситуації, починаючи з 2027 року.

Саме на цьому сценарії побудовані прогнози щодо зниження потреби у фінансуванні, скорочення дефіциту та стабілізації боргового навантаження.

Виплати за боргом залишаться високими

Навіть за базового сценарію платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2026−2029 роках залишатимуться значними.

У середньому вони становитимуть близько 1,27 трлн грн на рік.

Це означає, що значна частина бюджетного ресурсу і надалі спрямовуватиметься на виконання боргових зобов’язань.

Що це означає

Боргова стратегія на 2027−2029 роки показує, що Україна ще кілька років матиме дуже високі потреби у фінансуванні.

Ключовими умовами стабілізації залишаються регулярна зовнішня підтримка, доступ до пільгових кредитів і грантів, а також суттєве покращення безпекової ситуації.

Без цих факторів навантаження на бюджет і боргову систему залишатиметься високим.