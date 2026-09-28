7,63 млрд грн компенсацій: Гетманцев заявив про високий попит бізнесу при обмеженому ресурсі бюджету

Бізнес має реальний попит на державні програми компенсації майнових втрат та страхування воєнних ризиків, однак можливості бюджету для їхнього подальшого масштабування обмежені. Про це повідомив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .



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За оновленими даними Мінекономіки, за програмою часткової компенсації за знищене або пошкоджене майно вже подано 730 заяв, із яких 367 погоджено. Орієнтовний обсяг компенсацій за погодженими заявами становить 7,63 млрд грн.

За програмою компенсації страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків бізнес подав і прийняв 215 заяв.



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Ресурси бюджета вже вичерпані



Гетманцев зазначив, що ці показники свідчать про реальний запит бізнесу на такі інструменти. Водночас, за його словами, потенціал для істотного розширення програми страхування за рахунок державного фінансування наразі вичерпаний.

Водночас уряд працює над ширшим механізмом страхування воєнних ризиків, за яким держава покриватиме частину ризику, який страховий ринок поки не готовий брати на себе. Серед можливих параметрів обговорювали страхове покриття до $10 млн та орієнтовну вартість страхування на рівні 2%.



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