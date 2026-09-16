Кабмін вніс до Ради проєкт держбюджету на 2027 рік

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Що відомо про бюджет 2027

Пріоритетом, як і в попередні роки, є фінансування сектору безпеки та оборони.

Станом вечір 15 вересня текст законопроекту про держбюджет на 2027 рік не опубліковано. Вказано, що його передано на розгляд керівництву.

«Уряд схвалив і у визначений законом строк передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Це бюджет воюючої країни.

Наше ключове завдання — забезпечити потреби безпеки й оборони та зберегти фінансову стійкість.

Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП. Додатково партнери надають нам матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше", — написав а телеграм-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.