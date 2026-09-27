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27 вересня 2026, 11:12

Ціни на земельні паї зросли: де гектар коштує до 180 тисяч гривень

Власники земельних паїв в Україні можуть отримати за гектар від 30 до 180 тисяч гривень залежно від регіону. За перші місяці 2026 року середня вартість сільськогосподарської землі зросла на 26%, проте на кінцеву суму продажу впливають не лише розташування ділянки, а й родючість ґрунту, наявність орендаря та належно оформлені документи. Про це пише Duflu.

Власники земельних паїв в Україні можуть отримати за гектар від 30 до 180 тисяч гривень залежно від регіону.
Ціни на землю

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Яка вартість землі

За даними OpenDataBot, середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні за перші місяці 2026 року становила 75,1 тисячі гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вона зросла на 26%.

Однак власники однакових за площею паїв у різних областях можуть отримати за них зовсім різні суми. Найвищі ціни фіксують на заході країни та Київщині, тоді як у прифронтових регіонах земля коштує значно дешевше.

Різниця пов’язана з родючістю ґрунтів, розташуванням ділянок, можливостями їхнього використання та безпековою ситуацією. Навіть у межах однієї області вартість конкретного паю може відрізнятися від середньорегіональної на 15−25%.

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Де найвищі та найнижчі ціни

Найдорожчі сільськогосподарські ділянки пропонують в Івано-Франківській області. Орієнтовна вартість одного гектара тут становить від 150 до 180 тисяч гривень.

На Львівщині та Тернопільщині ціни дещо нижчі, проте також помітно перевищують середній показник по країні. За гектар землі в цих областях просять від 110 до 160 тисяч гривень.

У Київській та Вінницькій областях вартість гектара коливається від 90 до 150 тисяч гривень. На Полтавщині та Черкащині земельні ділянки оцінюють у межах 65−95 тисяч гривень за гектар.

Найнижчі ціни серед наведених регіонів — у Херсонській та Запорізькій областях. Тут гектар сільськогосподарської землі може коштувати від 30 до 45 тисяч гривень.

На заході України вартість ділянок підтримують близькість до кордону з Європейським Союзом і транспортні можливості. У центральних областях значну роль відіграє родючість чорноземів.

Натомість у південних та східних регіонах на попит впливають безпекові ризики, близькість до бойових дій і загроза замінування земель.

Чому за однакові паї можуть пропонувати різні суми

Розташування ділянки не завжди визначає її кінцеву вартість. Навіть сусідні земельні наділи можуть суттєво відрізнятися за ціною через якість ґрунтів.

За наведеними оцінками, цей чинник здатний впливати на вартість землі в межах 20−40%. Ділянки з родючими чорноземами та високим вмістом гумусу зазвичай оцінюють дорожче, ніж землі з піщаними або суглинковими ґрунтами.

Перед продажем власник може перевірити бонітет землі через Публічну кадастрову карту або замовити відповідний витяг із Держгеокадастру.

Ще один чинник — площа земельного наділу. Великі паї від п’яти гектарів охочіше купують аграрні підприємства, тоді як невеликі ділянки площею один-два гектари можуть користуватися меншим попитом.

На ціну впливає і стан документів. Якщо ділянка не має кадастрового номера або її межі належно не визначені, потенційний покупець враховуватиме додаткові витрати на землевпорядні роботи.

Через це власник може отримати за пай значно меншу суму, ніж за аналогічну ділянку з повністю оформленими документами.

Чи можна продати землю, якщо її орендує агропідприємство

Наявність чинного договору оренди також впливає на процедуру продажу земельного паю.

Якщо ділянку орендує аграрне підприємство або інший орендар, він має переважне право на її придбання.

Тому власник повинен належно повідомити орендаря про намір продати землю. Лише після того, як той відмовиться скористатися переважним правом, ділянку можна пропонувати іншим покупцям.

Недотримання цієї процедури створює ризик оскарження угоди. Через це потенційний покупець може відмовитися від придбання паю, якщо питання переважного права орендаря не було врегульоване.

Як продати земельний пай і не втратити частину грошей

Перед продажем власнику необхідно перевірити кадастровий номер, документи на право власності та відомості про межі ділянки.

Якщо кадастрового номера немає або межі залишаються невизначеними, оформлення землі потребуватиме додаткових витрат. Це може вплинути на суму, яку покупець погодиться заплатити.

Оцінювати вартість свого паю лише за середньою ціною гектара в Україні також не варто. Для визначення реальної суми продажу потрібно порівняти пропозиції щодо схожих ділянок у тій самій громаді.

Окрему увагу слід приділити оформленню договору купівлі-продажу. Заниження вартості землі в документах може створити додаткові фінансові ризики, оскільки під час посвідчення угоди нотаріус враховує експертну оцінку ділянки.

Необхідно також перевіряти умови співпраці з посередниками. За наведеними даними, неперевірені представники можуть вимагати комісію в розмірі 10−15% вартості землі, не надаючи гарантій успішного продажу.

Власник може домовлятися з покупцем безпосередньо або звернутися до нотаріуса, який має досвід оформлення земельних угод.

Які податки доведеться сплатити після продажу паю

Під час продажу сільськогосподарської землі необхідно враховувати не лише суму, яку пропонує покупець, а й можливі податкові зобов’язання.

Сукупне податкове навантаження під час продажу паю може становити 23% від оціночної вартості ділянки.

Водночас фактичний розмір податків залежить від обставин продажу та наявності передбачених законодавством пільг. Тому ставку 23% не можна вважати обов’язковою для кожного власника землі.

Під час оформлення угоди також враховують оцінку земельної ділянки. Її вартість, зазначена в договорі, впливає на визначення суми коштів, яку продавець отримає після сплати належних платежів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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