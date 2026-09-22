Топ-5 новин за вівторок: шлюб онлайн, гроші на пенсії, дні фінансових знань від «Академії Мінфін»



Україна залучила $841 млн від Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine. Фінансування надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) під гарантію Уряду Канади. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Підприємствам більше не обов’язково зупиняти роботу на кожен сигнал повітряної тривоги. За жовтого рівня, який запроваджується у разі дронової загрози, суб'єкти господарювання можуть продовжувати діяльність за умови дотримання вимог безпеки та доступу людей до укриття. Про це пише biz.ligazakon.net.

Уряд затвердив нові правила роботи закладів охорони здоров’я залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

У застосунку «Дія» розширили послугу «Шлюб онлайн». Тепер подати заяву та одружитися дистанційно можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім'ю. Про це йдеться у повідомленні «Дії».

З 22 до 24 вересня Академія Мінфін проводить «Дні фінансових знань». Це безкоштовний освітній спецпроєкт та можливість для українців почати розбиратись в особистих фінансах та зробити перші кроки в інвестуванні.