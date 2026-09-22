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22 вересня 2026, 8:24

Які зміни чекають на медичні заклади під час повітряної тривоги: рішення уряду

Уряд затвердив нові правила роботи закладів охорони здоров’я залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Уряд затвердив нові правила роботи закладів охорони здоров’я залежно від рівня повітряної загрози.

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Що буде за жовтого рівня За жовтого рівня повітряної загрози медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі.

Водночас працівникам, пацієнтам і відвідувачам мають забезпечити безперешкодний доступ до укриттів.

Що змінюється за червоного рівня

За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття.

Водночас медична допомога, яку небезпечно переривати, продовжується. Йдеться, зокрема, про:

  • операції;
  • реанімаційні заходи;
  • інтенсивну терапію;
  • інші невідкладні медичні втручання.

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Пацієнтів, яких неможливо швидко перемістити, мають продовжувати лікувати у найбільш безпечних приміщеннях медзакладу.

«Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів», — зазначив глава уряду.

Як працюватиме екстрена допомога

Екстрена медична допомога працюватиме безперервно незалежно від рівня повітряної загрози.

Пацієнтів із невідкладними станами мають приймати за будь-якого рівня загрози.

Диспетчерські служби продовжуватимуть приймати виклики, а бригади екстреної медичної допомоги — виїжджати до пацієнтів.

Які відділення посилено захищатимуть

Уряд також доручив посилити захист:

  • операційних;
  • реанімаційних;
  • пологових;
  • приймальних відділень;
  • приміщень із резервними джерелами живлення;
  • приміщень із критично важливим медичним обладнанням.

Окрему увагу мають приділяти місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно евакуювати.

Таким чином, головний принцип нових правил — не припиняти критично важливу медичну допомогу навіть під час найвищого рівня повітряної загрози, але максимально переводити пацієнтів і персонал у захищені приміщення.

Нагадаємо

Із 6 вересня 2026 року в Києві діє диференційована система оповіщення про повітряну небезпеку. Її запровадили відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1092 від 4 вересня 2026 року.

Система передбачає два рівні загрози: жовтий оголошують у разі дронової небезпеки, а червоний — під час масованої атаки безпілотників, ракетної або комбінованої ракетно-дронової загрози.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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