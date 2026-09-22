Уряд затвердив нові правила роботи закладів охорони здоров’я залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Які зміни чекають на медичні заклади під час повітряної тривоги: рішення уряду
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Що буде за жовтого рівня За жовтого рівня повітряної загрози медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі.
Водночас працівникам, пацієнтам і відвідувачам мають забезпечити безперешкодний доступ до укриттів.
Що змінюється за червоного рівня
За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття.
Водночас медична допомога, яку небезпечно переривати, продовжується. Йдеться, зокрема, про:
- операції;
- реанімаційні заходи;
- інтенсивну терапію;
- інші невідкладні медичні втручання.
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Пацієнтів, яких неможливо швидко перемістити, мають продовжувати лікувати у найбільш безпечних приміщеннях медзакладу.
«Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів», — зазначив глава уряду.
Як працюватиме екстрена допомога
Екстрена медична допомога працюватиме безперервно незалежно від рівня повітряної загрози.
Пацієнтів із невідкладними станами мають приймати за будь-якого рівня загрози.
Диспетчерські служби продовжуватимуть приймати виклики, а бригади екстреної медичної допомоги — виїжджати до пацієнтів.
Які відділення посилено захищатимуть
Уряд також доручив посилити захист:
- операційних;
- реанімаційних;
- пологових;
- приймальних відділень;
- приміщень із резервними джерелами живлення;
- приміщень із критично важливим медичним обладнанням.
Окрему увагу мають приділяти місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно евакуювати.
Таким чином, головний принцип нових правил — не припиняти критично важливу медичну допомогу навіть під час найвищого рівня повітряної загрози, але максимально переводити пацієнтів і персонал у захищені приміщення.
Нагадаємо
Із 6 вересня 2026 року в Києві діє диференційована система оповіщення про повітряну небезпеку. Її запровадили відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1092 від 4 вересня 2026 року.
Система передбачає два рівні загрози: жовтий оголошують у разі дронової небезпеки, а червоний — під час масованої атаки безпілотників, ракетної або комбінованої ракетно-дронової загрози.
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