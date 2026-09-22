ДПС запустила «Податковий довідник інвестора»

Державна податкова служба України випустила практичний посібник для українських та іноземних інвесторів, які вже працюють в Україні або лише планують вихід на український ринок. Про це йдеться у повідомленні служби.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Податковий довідник інвестора» містить базову інформацію про українську податкову систему — від реєстрації бізнесу до цифрових сервісів, податкових стимулів і механізмів захисту прав платників.

Що є в довіднику

Матеріал побудований як покроковий путівник і складається з 8 практичних блоків.

У вступній частині пояснюється роль ДПС як основної точки контакту для бізнесу, а також описується мережа податкових органів, сервісних точок, цифрових інструментів і консультаційних каналів.

Окремий розділ присвячений податковій системі України.

У ньому зібрана інформація про:

податок на прибуток;

ПДВ;

ПДФО;

єдиний соціальний внесок;

військовий збір;

акцизний податок;

екологічний податок;

плату за землю.

Для кожного податку наведені ставки, база оподаткування, строки звітності та окремі правила для нерезидентів.

Реєстрація і робота іноземних компаній Довідник також пояснює процедури реєстрації та взяття на облік іноземних юридичних осіб і відокремлених підрозділів до початку діяльності в Україні.

Окремо описано, як дистанційно подавати звітність, вести офіційне листування з податковою та користуватися доступними каналами комунікації з ДПС.

Пільги та міжнародне оподаткування

В окремому блоці зібрана інформація про податкові пільги та спеціальні умови для інвесторів.

Зокрема, йдеться про:

пільгові режими;

спеціальні умови для індустріальних парків;

застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування.

Перевірки та захист прав

Ще один розділ присвячений прозорості та безпеці ведення бізнесу.

У ньому описані:

порядок проведення податкових перевірок;

автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;

врегулювання податкового боргу;

механізми оскарження рішень ДПС.

Також до довідника включили практичний FAQ із відповідями на типові запитання інвесторів.

Для чого створили гайд

У ДПС зазначають, що довідник має спростити для інвесторів орієнтування в українській податковій системі та зробити вихід на український ринок більш зрозумілим і передбачуваним.

Йдеться насамперед про те, щоб бізнес міг швидко знайти базові правила щодо податків, реєстрації, звітності, пільг і взаємодії з податковими органами в одному документі.