Державна податкова служба України випустила практичний посібник для українських та іноземних інвесторів, які вже працюють в Україні або лише планують вихід на український ринок. Про це йдеться у повідомленні служби.
ДПС запустила «Податковий довідник інвестора»
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«Податковий довідник інвестора» містить базову інформацію про українську податкову систему — від реєстрації бізнесу до цифрових сервісів, податкових стимулів і механізмів захисту прав платників.
Що є в довіднику
Матеріал побудований як покроковий путівник і складається з 8 практичних блоків.
У вступній частині пояснюється роль ДПС як основної точки контакту для бізнесу, а також описується мережа податкових органів, сервісних точок, цифрових інструментів і консультаційних каналів.
Окремий розділ присвячений податковій системі України.
У ньому зібрана інформація про:
- податок на прибуток;
- ПДВ;
- ПДФО;
- єдиний соціальний внесок;
- військовий збір;
- акцизний податок;
- екологічний податок;
- плату за землю.
Для кожного податку наведені ставки, база оподаткування, строки звітності та окремі правила для нерезидентів.
Реєстрація і робота іноземних компаній Довідник також пояснює процедури реєстрації та взяття на облік іноземних юридичних осіб і відокремлених підрозділів до початку діяльності в Україні.
Окремо описано, як дистанційно подавати звітність, вести офіційне листування з податковою та користуватися доступними каналами комунікації з ДПС.
Пільги та міжнародне оподаткування
В окремому блоці зібрана інформація про податкові пільги та спеціальні умови для інвесторів.
Зокрема, йдеться про:
- пільгові режими;
- спеціальні умови для індустріальних парків;
- застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування.
Перевірки та захист прав
Ще один розділ присвячений прозорості та безпеці ведення бізнесу.
У ньому описані:
- порядок проведення податкових перевірок;
- автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;
- врегулювання податкового боргу;
- механізми оскарження рішень ДПС.
Також до довідника включили практичний FAQ із відповідями на типові запитання інвесторів.
Для чого створили гайд
У ДПС зазначають, що довідник має спростити для інвесторів орієнтування в українській податковій системі та зробити вихід на український ринок більш зрозумілим і передбачуваним.
Йдеться насамперед про те, щоб бізнес міг швидко знайти базові правила щодо податків, реєстрації, звітності, пільг і взаємодії з податковими органами в одному документі.
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