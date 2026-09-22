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22 вересня 2026, 17:16

ДПС запустила «Податковий довідник інвестора»

Державна податкова служба України випустила практичний посібник для українських та іноземних інвесторів, які вже працюють в Україні або лише планують вихід на український ринок. Про це йдеться у повідомленні служби.

Державна податкова служба України випустила практичний посібник для українських та іноземних інвесторів, які вже працюють в Україні або лише планують вихід на український ринок.
Довідник інвестора

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«Податковий довідник інвестора» містить базову інформацію про українську податкову систему — від реєстрації бізнесу до цифрових сервісів, податкових стимулів і механізмів захисту прав платників.

Що є в довіднику

Матеріал побудований як покроковий путівник і складається з 8 практичних блоків.

У вступній частині пояснюється роль ДПС як основної точки контакту для бізнесу, а також описується мережа податкових органів, сервісних точок, цифрових інструментів і консультаційних каналів.

Окремий розділ присвячений податковій системі України.

У ньому зібрана інформація про:

  • податок на прибуток;
  • ПДВ;
  • ПДФО;
  • єдиний соціальний внесок;
  • військовий збір;
  • акцизний податок;
  • екологічний податок;
  • плату за землю.

Для кожного податку наведені ставки, база оподаткування, строки звітності та окремі правила для нерезидентів.

Реєстрація і робота іноземних компаній Довідник також пояснює процедури реєстрації та взяття на облік іноземних юридичних осіб і відокремлених підрозділів до початку діяльності в Україні.

Окремо описано, як дистанційно подавати звітність, вести офіційне листування з податковою та користуватися доступними каналами комунікації з ДПС.

Пільги та міжнародне оподаткування

В окремому блоці зібрана інформація про податкові пільги та спеціальні умови для інвесторів.

Зокрема, йдеться про:

  • пільгові режими;
  • спеціальні умови для індустріальних парків;
  • застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування.

Перевірки та захист прав

Ще один розділ присвячений прозорості та безпеці ведення бізнесу.

У ньому описані:

  • порядок проведення податкових перевірок;
  • автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;
  • врегулювання податкового боргу;
  • механізми оскарження рішень ДПС.

Також до довідника включили практичний FAQ із відповідями на типові запитання інвесторів.

Для чого створили гайд

У ДПС зазначають, що довідник має спростити для інвесторів орієнтування в українській податковій системі та зробити вихід на український ринок більш зрозумілим і передбачуваним.

Йдеться насамперед про те, щоб бізнес міг швидко знайти базові правила щодо податків, реєстрації, звітності, пільг і взаємодії з податковими органами в одному документі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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