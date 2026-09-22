Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 23 вересня. Долар США подорожчав на 8 копійок — до 44,78 грн, тоді як євро подешевшав на 3 копійки — до 51,33 грн. Про це свідчать дані Національного банку.
22 вересня 2026, 16:59
НБУ оновив курс валют: долар додав 8 копійок
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Офіційний курс валют
На 23 вересня НБУ встановив:
- 1 долар США — 44,78 грн;
- 1 євро — 51,33 грн.
Для порівняння, 22 вересня офіційний курс долара становив 44,70 грн, а євро — 51,36 грн.
Як змінився курс
За добу гривня послабилася щодо долара на 0,08 грн. Водночас щодо євро гривня дещо зміцнилася: курс європейської валюти знизився на 0,03 грн.
Джерело: Мінфін
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