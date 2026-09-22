«Дні фінансових знань» від Академії Мінфін: отримайте безкоштовні матеріали для навчання

З 22 до 24 вересня Академія Мінфін проводить «Дні фінансових знань». Це безкоштовний освітній спецпроєкт та можливість для українців почати розбиратись в особистих фінансах та зробити перші кроки в інвестуванні.

У межах «Днів фінансових знань» ви можете отримати базові знання з фінансової грамотності, проаналізувати особисті фінанси й більше дізнатися про доступні інвестиційні інструменти.

Що отримають учасники

У період з 22 до 24 вересня зареєструйтесь на сайті спецпроєкту та отримайте безкоштовно навчальні матеріали від Академії Мінфін, а саме:

✅ Стартовий модуль курсу «Інвестиційний трамплін» — він допоможе звернути увагу на власні фінансові звички й рішення та за потреби їх переглянути, щоб витрачати й заощаджувати усвідомленіше.

✅ Стартовий модуль курсу «Портфельне інвестування» — дасть вам базове розуміння інвестиційних інструментів, принципів формування портфеля та ухвалення перших інвестиційних рішень.

Доступ до матеріалів надійде на вашу електронну адресу впродовж кількох хвилин після реєстрації. Пройти навчання можна до 30 вересня включно у власному темпі.

Кому буде корисно

Якщо ви давно прагнете навести лад в особистих фінансах і навчитися свідомо планувати витрати, але не знаєте, із чого почати, — це навчання стане першим кроком.

А ще це нагода отримати базові знання про інвестування — дізнатися про доступні інструменти й способи примноження заощаджень, ознайомитися з принципами портфельного інвестування.

Переглянувши уроки, ви зрозумієте підхід і формат навчання в Академії Мінфін та вирішите, чи хочете глибше зануритися у вивчення конкретних тем щодо інвестицій та особистих фінансів.

Додаткові можливості для учасників

Крім безкоштовного доступу до матеріалів, у межах «Днів фінансових знань» Академія Мінфін розіграє серед учасників:

✅ повний курс на вузьку практичну тему від експертів — з домашніми завданнями та підтримкою куратора;

✅ знижку до 50% на будь-який курс Академії Мінфін — вигідна можливість продовжити навчання за обраним напрямом.

❗Зверніть увагу

Доступ до безкоштовних навчальних матеріалів діятиме до 30 вересня включно. Тож не зволікайте з реєстрацією — вона триває всього три дні, з 22 до 24 вересня.

Навчайтеся безкоштовно. Розбирайтеся у фінансах впевненіше — з Академією Мінфін.

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