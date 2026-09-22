Ормузька протока майже спорожніла: рух суден впав зі 125 до двох на добу

За даними Reuters, рух торгових суден через Ормузьку протоку скоротився до майже мінімального рівня від початку війни на Близькому Сході. У понеділок, 21 вересня, протоку перетнули лише два судна з вантажами проти 10 днем раніше, свідчать попередні дані аналітичної компанії Kpler.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Для порівняння, до початку конфлікту 28 лютого через Ормузьку протоку проходило близько 125 великих комерційних суден на добу. Йдеться про нафтові танкери, газовози, балкери та контейнеровози. Через цей маршрут до війни перевозили близько 20% світових щоденних поставок сирої нафти та скрапленого природного газу.

Таким чином, видимий судноплавний трафік у понеділок становив лише близько 1,6% від довоєнного рівня.

Через протоку майже перестали ходити судна

За даними Kpler, двома суднами, які вдалося зафіксувати 21 вересня, були Supramax під прапором Панами з вантажем мінералів та балкер під прапором Ліберії. При цьому точний маршрут їхнього входу у водний шлях не встановлений.

Водночас фактична кількість проходів може бути більшою. Система автоматичної ідентифікації суден (AIS) може вимикатися екіпажами, щоб не розкривати місцезнаходження судна. Тому статистика Kpler відображає саме судна, які вдалося відстежити.

Падіння трафіку відбувається вже не перший тиждень. У вихідні 19−20 вересня через протоку пройшли 17 товарних суден проти 37 тижнем раніше. 18 вересня Reuters повідомляв лише про чотири зафіксовані переходи за добу, тоді як середній показник за попередні 10 днів становив близько 16 суден.

Останні атаки на судна

Скорочення руху відбувається на тлі нових атак на цивільні судна.

У понеділок танкер LR Stephanie під прапором острова Мен, який перевозив сиру нафту, був уражений невстановленим снарядом під час входу в Ормузьку протоку. За даними Marisks Intelligence, двоє членів екіпажу дістали легкі травми. Судно продовжило рух самостійно.

Ще один інцидент стався днем раніше. У неділю під час виходу з протоки був атакований газовоз Al Maryah під прапором Ліберії, який перевозив скраплений нафтовий газ. Судно також змогло продовжити рух без допомоги буксира.

За даними Marisks Intelligence, відповідальність за обидві атаки наразі не встановлена. Крім того, жодне з двох суден не фігурувало в оприлюднених Іранським управлінням Перської затоки списках суден, які нібито порушують встановлені правила.



Читайте також: Іран змінює правила для бізнесу: валюта та криптовалюта виходять з-під контролю

Чому ситуація важлива для світового ринку

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі енергоносіями. Її різке розвантаження означає, що значна частина нафтових і газових потоків або скорочується, або переміщується на альтернативні маршрути, або здійснюється менш прозоро — із вимкненими транспондерами.

При цьому нафтові потоки повністю не зупинилися. Після атак на саудівський нафтопровід East-West Pipeline 13 вересня Саудівська Аравія частково перенесла експорт нафти з Червоного моря до терміналів у Перській затоці. За даними Reuters, через Ормузьку протоку останнім часом проходило в середньому близько 2,9 млн барелів нафти на добу проти приблизно 700 тис. барелів у серпні.

Водночас Саудівська Аравія 22 вересня відновила роботу нафтопроводу East-West після зупинки через атаки безпілотників. Поки він працює на низькій потужності, але його пропускна здатність становить до 4 млн барелів на добу.

На цьому тлі Іран заявив, що готовий відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів за умови зниження військового тиску з боку США та скасування блокади іранських портів. Водночас фактичний рух суден через протоку залишається вкрай низьким.



Як ми писали, Трамп підписав закон про мита до 100% для покупців російської нафти: чому вони ще не діють