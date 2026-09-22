Фінансові компанії змінили правила роботи: НБУ відкликав одну ліцензію та скоротив іншу

Національний банк України ухвалив рішення щодо ліцензій двох небанківських фінансових компаній. Одна з них втратила ліцензію та була виключена з Державного реєстру фінансових установ, а інша добровільно відмовилася від права надавати послуги факторингу.

«ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» втратила ліцензію

НБУ відкликав ліцензію у ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» на підставі заяви самої компанії.

Ліцензія дозволяла компанії надавати кошти та банківські метали у кредит, а також здійснювати факторинг.

Після відкликання ліцензії компанію виключили з Державного реєстру фінансових установ. Тобто вона більше не має статусу фінансової установи та не може надавати послуги в межах цієї ліцензії.



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«ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС» відмовилася від факторингу

Інше рішення стосується ТОВ «ФК «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС». Компанія сама звернулася до НБУ із заявою про зміну обсягу своєї ліцензії.

Регулятор погодився виключити з ліцензії право надавати послуги факторингу.

Після цього компанія збереже право надавати кошти та банківські метали у кредит, але більше не зможе працювати у сфері факторингу.



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