«Шлюб онлайн» у «Дії» розширили: кому більше не потрібно йти до ДРАЦС

У застосунку «Дія» розширили послугу «Шлюб онлайн». Тепер подати заяву та одружитися дистанційно можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім'ю. Про це йдеться у повідомленні «Дії».

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Раніше у такому випадку заяву про державну реєстрацію шлюбу потрібно було подавати особисто у відділі ДРАЦС.

Як це працюватиме

Якщо у Державному реєстрі актів цивільного стану є актовий запис про смерть попереднього чоловіка або дружини, «Дія» автоматично перевірить цю інформацію.

Після перевірки користувачу стане доступною можливість подати заяву та зареєструвати новий шлюб онлайн.

Таким чином, додатково звертатися до ДРАЦС лише для підтвердження припинення попереднього шлюбу через смерть одного з подружжя не потрібно.

Хто розробив оновлення

Послугу розробили Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.