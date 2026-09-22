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22 вересня 2026, 20:10

«Ябко» офіційно розпочала продажі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max в Україні

Мережа «Ябко» першою офіційно розпочала продажі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max — найочікуваніших флагманів нового покоління від Apple.

Флагмани нового покоління вже доступні у магазинах та на сайті мережіМережа «Ябко» першою офіційно розпочала продажі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max — найочікуваніших флагманів нового покоління від Apple.

Флагмани нового покоління вже доступні у магазинах та на сайті мережі

Першу офіційну партію смартфонів успішно доставлено, розмитнено та оформлено відповідно до всіх вимог українського законодавства.

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, які раніше були доступні лише для передзамовлення, офіційно надійшли у продаж.

Клієнти, які одними з перших оформили передзамовлення, вже отримують нові пристрої. Водночас флагманські iPhone доступні для придбання в магазинах «Ябко» та онлайн — з офіційною гарантією та сервісною підтримкою.

Власний імпорт як перевага мережі «Ябко»

Власний імпорт техніки є невід'ємною частиною системної роботи «Ябко»

Мережа самостійно імпортує техніку в Україну, організовуючи її постачання та офіційне ввезення. Завдяки цьому компанія може самостійно керувати наявністю, формувати цінову політику, а також визначати дату старту продажу.

Показники підтверджують масштаб цієї роботи: у 2025 році мережа «Ябко» офіційно імпортувала та розмитнила майже 70 тисяч одиниць техніки. Лише за перше півріччя 2026 року цей показник перевищив 42 тисячі пристроїв, близько 27 тисяч із яких — смартфони.

Швидкий апгрейд через Trade-In: як вигідно перейти на нове покоління iPhone 18

Для тих, хто планує оновити смартфон, зараз також зручний момент скористатися Trade-In: старий пристрій можна обміняти на новий iPhone 18 лінійки покоління з доплатою. Це дозволяє зменшити суму покупки та перейти на нову модель без необхідності окремо продавати попередній смартфон.

Крім того, перехід на нову модель iPhone стає ще вигіднішим завдяки можливості комбінувати обмін з оплатою частинами: вартість старого смартфона зараховується як перший внесок, а залишок суми розбивається на комфортні щомісячні платежі без переплат, що є максимально вигідним та заощадливим рішенням для раціонального планування бюджету та унікальною можливістю першим оновити свій смартфон.

Про мережу «Ябко»

Мережа особливої техніки «Ябко» — українська компанія з 12-річним досвідом, що спеціалізується на продажу та сервісному обслуговуванні мультибрендової техніки й електроніки.

«Ябко» розвиває власний офіційний імпорт, роздрібну мережу, e-commerce, сервісне обслуговування, trade-in, викуп пристроїв і корпоративний напрям.

Ябко входить до переліку великих платників податків. За шість місяців 2026 року «Ябко» сплатила до бюджету 356 млн грн. У 2025 році компанія сплатила 449 млн грн податків.

Мережа налічує понад 130 магазинів у 49 містах України, а команда компанії - понад 600 працівників.

Джерело: Мінфін
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