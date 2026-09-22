OnlyFans приніс українській податковій мільярдні донарахування, але більшість грошей ще не сплачена

За даними юридичної компанії WINNER, українська податкова нарахувала авторам контенту на платформі OnlyFans понад 1 млрд грн податків і штрафних санкцій, однак фактичні надходження до бюджету поки що в рази менші.



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Станом на 1 вересня 2026 року після приблизно 4,5 тис. перевірок до бюджету сплачено 60,6 млн грн. Решта сум може стати предметом адміністративного або судового оскарження.

Йдеться про доходи, які українські податкові резиденти отримували від британської компанії Fenix International Ltd — власника платформи OnlyFans. Податкова отримала інформацію про такі виплати в межах міжнародного обміну податковими даними та на її підставі почала проводити документальні перевірки. Це підтверджується, зокрема, матеріалами судових справ щодо оподаткування доходів від OnlyFans.

Скільки нарахувала податкова

За даними ДПС, за доходами за 2020−2022 роки було проведено близько 2,8 тис. перевірок. За їхніми результатами податкові зобов'язання та штрафи склали 553,3 млн грн.

Ще приблизно 1,7 тис перевірок стосувалися доходів за 2023 рік. За ними було донараховано 522,7 млн грн.

У підсумку загальна сума донарахувань за результатами перевірок досягла 1,076 млрд грн.

Однак ця цифра не означає, що держава вже отримала мільярд гривень.

Станом на 1 вересня фактично сплачено 60,6 млн грн — 47,8 млн грн за результатами перевірок щодо доходів 2020—2022 років та ще 12,8 млн грн за 2023 рік. Це приблизно 5,6% від загальної суми донарахувань.

Чому донарахування не дорівнює боргу

Податкове повідомлення-рішення ДПС є рішенням контролюючого органу, але платник податків має право його оскаржити. Остаточний розмір зобов'язань може залежати від результатів адміністративного або судового оскарження.

У кожній конкретній справі необхідно перевіряти, звідки податкова взяла інформацію про доходи, який саме період вона охоплює, як визначено суму отриманого доходу, за яким курсом проводився перерахунок валютних надходжень, які податки та штрафи нараховані та чи дотрималася ДПС усіх процедур під час перевірки.

Тому сплата всієї суми, зазначеної в податковому повідомленні-рішенні, не є єдиним можливим сценарієм. Якщо платник вважає донарахування необґрунтованим, він може оскаржувати рішення податкової у встановленому законом порядку.

Податкова використовує дані з Великої Британії

Окремі судові матеріали показують, як саме ДПС отримує інформацію про доходи українців від OnlyFans.

Наприклад, у справі, яку розглядав Дніпропетровський окружний адміністративний суд, податкова отримала від британської сторони дані про виплати конкретній фізичній особі. За 2020 рік йшлося про $820, за 2021-й — $2437, а за 2022-й — $47 209.

Судовий документ також містить дані ДПС про 5435 фізичних осіб, які використовували 7036 акаунтів OnlyFans. Загальна сума виплаченого цим платникам доходу, за інформацією податкової, становила $110,96 млн.

Водночас частина авторів самостійно задекларувала отримані іноземні доходи. За даними, наведеними в цій судовій справі, 620 платників задекларували 366,8 млн грн доходів та сплатили понад 71 млн грн ПДФО і військового збору. Цей показник стосується даних, які були наведені суду в матеріалах справи, і не слід ототожнювати його з 60,6 млн грн, які журналісти назвали фактично сплаченими саме за результатами перевірок станом на 1 вересня 2026 року.



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Що можуть оскаржувати автори OnlyFans

У таких спорах важливе значення мають не лише сам факт отримання грошей від платформи, а й документи, на яких ґрунтується розрахунок податкової.

Зокрема, платнику варто перевірити:

які саме дані про виплати OnlyFans передала іноземна сторона;

чи відповідають вони фактичним доходам конкретної людини;

за які роки податкова проводить донарахування;

чи правильно визначено дату та суму отримання доходу;

чи враховані всі документи та пояснення платника;

чи правильно розраховані податки, штрафи та пеня;

чи дотрималася ДПС процедури призначення та проведення перевірки.

Це особливо важливо тому, що в матеріалах податкової можуть використовуватися дані іноземних компетентних органів, а платник, зі свого боку, може мати власні документи щодо отриманих коштів, комісій платформи, дат виплат та руху грошей.



Як ми писали, заробляєш на OnlyFans — податкова дізнається. Але одних іноземних даних для донарахування ПДФО недостатньо