Після закриття міжбанку у вівторок, 22 вересня, курс долара додав 8 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу, євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.
22 вересня 2026, 18:00
Долар та євро подорожчали на міжбанку 22 вересня
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Валютний ринок
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Відкриття 22 вересня
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Закриття 22 вересня
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Зміни
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44,71/44,74
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44,79/44,82
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8/8
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51,26/51,28
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51,31/51,33
|
5/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,51−45,02 грн. Євро купують за 51,13 грн, а продають за 51,81 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−44,94, євро — 51,70−51,92 грн.
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Джерело: Мінфін
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