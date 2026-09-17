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17 вересня 2026, 15:58

Комітет Палати представників США схвалив законопроєкт про біткоїн-резерв Трампа

Комітет з фінансових послуг Палати представників вніс законопроект про створення стратегічного резерву біткоїнів, який кодифікував би план президента Дональда Трампа щодо створення постійних запасів біткоїнів. Про це пише The block.

Комітет з фінансових послуг Палати представників вніс законопроект про створення стратегічного резерву біткоїнів, який кодифікував би план президента Дональда Трампа щодо створення постійних запасів біткоїнів.

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Що відомо

У середу комісія проголосувала за продовження роботи над Законом про модернізацію Американської резервної системи, який, згідно з 19-сторінковим законопроєктом, зобов'язує Міністерство фінансів підтримувати «безпечне сховище біткоїнів».

«Це розумна фінансова стратегія, яка збільшить наші резерви, а також зменшить наш дефіцит», — сказав член Палати представників Браян Стайл, республіканець від штату Вісконсин, під час сесії з метою просування законопроєкту.

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«Цифрові активи продовжують трансформувати світовий ринок. Ми повинні модернізувати наші стратегічні резерви, щоб зберегти домінування Америки та фінансову стабільність».

Що відомо про законопроєкт щодо біткоїн-резерву США

Йдеться про American Reserve Modernization Act of 2026 — ARMA, H.R. 8957. Законопроєкт має закріпити на рівні федерального закону стратегічний біткоїн-резерв, який президент Дональд Трамп створив своїм указом у березні 2025 року.

З чого все почалося

6 березня 2025 року Трамп підписав указ про створення:

Strategic Bitcoin Reserve — стратегічного резерву виключно для біткоїнів; United States Digital Asset Stockpile — окремого запасу інших цифрових активів. До резерву мали передаватися насамперед біткоїни, остаточно конфісковані державою у кримінальних і цивільних справах. Указ передбачає, що BTC у резерві не повинні продаватися, а Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі можуть шукати бюджетно нейтральні способи поповнення запасу — без додаткових витрат платників податків.

За різними оцінками, на момент створення резерву уряд США контролював близько 200 тис. BTC, однак точний обсяг активів, які можуть бути включені до резерву, залежить від судових рішень, прав потерпілих на повернення коштів та результатів державної інвентаризації.

Чому для цього потрібен закон

Президентський указ можна змінити або скасувати наступним указом. ARMA має зробити резерв постійним елементом федеральної політики та встановити законодавчі правила його формування, зберігання, аудиту й можливого продажу.

Ініціаторами документа стали республіканець Нік Бегіч та демократ Джаред Голден. Тобто законопроєкт має двопартійних авторів. Його внесли до Палати представників 21 травня 2026 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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