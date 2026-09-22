Біткоїн подешевшав після різкого ралі: аналітики попереджають про корекцію

Під час азіатських торгів 22 вересня біткоїн подешевшав після стрибка більш ніж на 13% за чотири дні та досягнення восьмимісячного максимуму. Аналітики, чиї оцінки наводить CoinDesk, попереджають про ризик значної корекції після завершення ралі та різких коливань, характерних для початку «бичачого» ринку. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як змінилася вартість

У ході американської сесії напередодні котирування біткоїну піднімалися до $87 381, а рано-вранці в Сінгапурі відступили до $85 500, повідомляє Bloomberg.

Біткоїн повернувся до рівнів кінця січня і навіть після зниження торгується на $10 000 вище за мінімум минулого тижня. Криптовалюти дорожчали разом з іншими ризиковими активами, зокрема акціями.

Своїм зростанням ринки частково завдячують зниженню цін на нафту та оптимізму напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном, зазначає агентство.

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Наприкінці минулого тижня до американських спотових біржових фондів (ETF) на біткоїн знову почали надходити гроші. За даними Farside Investors, які наводить CoinDesk, після сукупного відтоку $746 млн у вівторок і середу минулого тижня фонди залучили $160 млн у четвер і $433 млн у п'ятницю.

Найбільший корпоративний власник біткоїну Strategy вперше за три тижні відновив покупки, що також підтримало настрої учасників ринку, зазначає Bloomberg.

Коли біткоїн подорожчав вище за $82 000, біржі почали примусово закривати короткі позиції — ставки трейдерів на падіння ціни, пояснює CoinDesk. Для закриття таких угод були потрібні зворотні операції — покупки контрактів, які додатково підштовхували котирування вгору.

За даними Coinglass, наведеними Bloomberg, за останню добу на всьому крипторинку примусово закрили позиції більш ніж на $1 млрд. Близько $840 млн із цієї суми припало на ставки на зниження цін.