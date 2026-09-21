Валютні перекази з-за кордону на платіжні рахунки зараховуватимуть лише в гривні

Небанківські надавачі платіжних послуг більше не зможуть зараховувати валютні надходження фізичних осіб з-за кордону на платіжні рахунки у валюті. Такі кошти автоматично конвертуватимуться у гривню незалежно від суми переказу та країни відправлення. Про це пише LIGA ZAKON із посиланням на постанову НБУ № 106, яка внесла зміни до Положення № 2.

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За яким курсом конвертуватимуть кошти

Курс перерахунку отримувач самостійно не обирає. Для таких операцій застосовуватиметься курс продажу іноземної валюти банку, визначений у договорі між банком та небанківським надавачем платіжних послуг.

Якщо такий договір не укладений або в ньому не погоджено умову щодо курсу, зарахувати валютне надходження на платіжний рахунок не вдасться. Фактичні витрати через різницю між курсом банку та ринковим курсом нестиме отримувач коштів.

Що буде з картковими надходженнями з-за кордону

Карткові надходження через міжнародні платіжні системи також конвертуватимуться у гривню. У цьому випадку потрібна згода платника з курсом перерахунку. Вона має фіксуватися на стороні платника та міжнародної платіжної системи.

Це правило поширюється не лише на фізичних осіб, а й на юридичних осіб та ФОП, які приймають карткові платежі з-за кордону.

Посилюються вимоги до даних про переказ

Інформація про платника та отримувача, яка супроводжує переказ, має відповідати вимогам законодавства про фінансовий моніторинг.

Якщо необхідних даних недостатньо, проблема вже не обмежуватиметься валютним наглядом — операція може не відповідати також вимогам фінмоніторингу.

Що потрібно зробити небанківським платіжним сервісам

Надавачам платіжних послуг доведеться перевірити договори з обслуговуючими банками та умови щодо валютного курсу.

Також їм потрібно оновити клієнтські договори й тарифи в частині розкриття курсу зарахування та налаштувати процеси виплат і еквайрингу так, щоб підтвердження згоди платника на курс надходило разом з операцією.

Фактично платіжні рахунки в цій частині прирівнюються до поточних банківських рахунків.

При цьому мультивалютні платіжні рахунки фізичних осіб зберігають валютну функціональність для інших операцій, але не для вхідних переказів з-за кордону.