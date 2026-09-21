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21 вересня 2026, 12:18

Київ готовий до зими на 72%: експерт попередив про ризики для мешканців висоток

Київ підготовлений до опалювального сезону приблизно на 72%, однак цей показник значною мірою забезпечує стара газифікована забудова, — повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Ранок.LIVE.

Київ підготовлений до опалювального сезону приблизно на 72%, однак цей показник значною мірою забезпечує стара газифікована забудова, — повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Ранок.


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За його словами, мешканці сучасних висотних будинків можуть зіткнутися із серйозними проблемами взимку, тому що будинки, зведені після 1980-х років, особливо висотки понад 10 поверхів, переважно не мають газопостачання.

Відтак у разі тривалих перебоїв з електроенергією та теплопостачанням їхні мешканці можуть залишитися без необхідних для життя умов.


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Справи на лівому березі покращуються


Закревський зазначив, що ситуація з опаленням на лівому березі Києва цієї зими може бути кращою, ніж торік. Зокрема, енергетичні компанії змогли знайти фінансування для підготовки до опалювального сезону, а також забезпечити постачання частини необхідного обладнання.

Він додав, що в разі російських атак на теплоелектроцентралі уряд разом із профільними компаніями планує залучати фахівців із суміжних галузей. Це має допомогти швидше ліквідовувати наслідки можливих ударів і відновлювати роботу пошкодженої інфраструктури.


Як ми повідомляли, українцям виплатять по 19 400 грн на опалення: хто отримає


Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
DmitriySEM
DmitriySEM
21 вересня 2026, 14:01
#
А можна подивиться формулу за якої було розраховано готовність на 72%???
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