Київ готовий до зими на 72%: експерт попередив про ризики для мешканців висоток

Київ підготовлений до опалювального сезону приблизно на 72%, однак цей показник значною мірою забезпечує стара газифікована забудова, — повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Ранок .LIVE.



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За його словами, мешканці сучасних висотних будинків можуть зіткнутися із серйозними проблемами взимку, тому що будинки, зведені після 1980-х років, особливо висотки понад 10 поверхів, переважно не мають газопостачання.

Відтак у разі тривалих перебоїв з електроенергією та теплопостачанням їхні мешканці можуть залишитися без необхідних для життя умов.



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Справи на лівому березі покращуються



Закревський зазначив, що ситуація з опаленням на лівому березі Києва цієї зими може бути кращою, ніж торік. Зокрема, енергетичні компанії змогли знайти фінансування для підготовки до опалювального сезону, а також забезпечити постачання частини необхідного обладнання.

Він додав, що в разі російських атак на теплоелектроцентралі уряд разом із профільними компаніями планує залучати фахівців із суміжних галузей. Це має допомогти швидше ліквідовувати наслідки можливих ударів і відновлювати роботу пошкодженої інфраструктури.



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