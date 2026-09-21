Київ готовий до зими на 72%: експерт попередив про ризики для мешканців висоток

Київ підготовлений до опалювального сезону приблизно на 72%, однак цей показник значною мірою забезпечує стара газифікована забудова, — повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Ранок.LIVE.
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За його словами, мешканці сучасних висотних будинків можуть зіткнутися із серйозними проблемами взимку, тому що будинки, зведені після 1980-х років, особливо висотки понад 10 поверхів, переважно не мають газопостачання.
Відтак у разі тривалих перебоїв з електроенергією та теплопостачанням їхні мешканці можуть залишитися без необхідних для життя умов.
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Справи на лівому березі покращуються
Закревський зазначив, що ситуація з опаленням на лівому березі Києва цієї зими може бути кращою, ніж торік. Зокрема, енергетичні компанії змогли знайти фінансування для підготовки до опалювального сезону, а також забезпечити постачання частини необхідного обладнання.
Він додав, що в разі російських атак на теплоелектроцентралі уряд разом із профільними компаніями планує залучати фахівців із суміжних галузей. Це має допомогти швидше ліквідовувати наслідки можливих ударів і відновлювати роботу пошкодженої інфраструктури.
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