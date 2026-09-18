Монако, Болгарія та Кот-д’Івуар можуть вийти із «сірого списку» FATF: що це означає

Монако, Болгарія та Кот-д'Івуар можуть найближчим часом вийти з «сірого списку» FATF — переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом через стратегічні недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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За її словами, остаточне рішення очікується під час жовтневого пленарного засідання FATF у Парижі. Для організації це також стане першим пленарним засіданням під головуванням нового президента Джайлза Томсона, який очолив FATF у липні 2026 року.

При цьому станом на 19 червня 2026 року всі три країни залишаються у чинному переліку FATF під посиленим моніторингом.

Монако демонструє прогрес у боротьбі з відмиванням коштів

Найбільша увага прикута до Монако, яке потрапило до «сірого списку» FATF у червні 2024 року.

У червні 2026 року FATF попередньо оцінила виконання князівством плану дій як значною мірою завершене. Водночас організація має провести перевірку на місці, щоб підтвердити, що ухвалені реформи реально працюють і мають сталий характер. Серед напрямів, у яких Монако вже продемонструвало прогрес, FATF називає посилення санкцій за порушення вимог AML/CFT та правил щодо інформації про бенефіціарних власників, покращення роботи фінансової розвідки, судової системи та збільшення обсягів арешту активів, пов’язаних із кримінальною діяльністю.

Саме перехід від формального ухвалення законів до їх практичного застосування є одним із ключових критеріїв для FATF.

Болгарія та Кот-д'Івуар також наблизилися до виходу

Болгарія перебуває під посиленим моніторингом FATF із 2023 року. За підсумками червневого пленарного засідання 2026 року FATF також попередньо дійшла висновку, що країна значною мірою виконала свій план дій.

Серед результатів Болгарії FATF відзначає розвиток ризик-орієнтованого нагляду, покращення контролю за діяльністю операторів ринку віртуальних активів та інших секторів, актуалізацію інформації про кінцевих бенефіціарних власників, удосконалення розслідувань і переслідування за відмивання коштів. Як і у випадку Монако, остаточна оцінка залежатиме від перевірки фактичного виконання реформ.

Кот-д'Івуар також, за оцінкою FATF, значною мірою виконав свій план дій. Країна посилила міжнародну співпрацю у розслідуваннях, ризик-орієнтований нагляд за фінансовими установами, перевірку даних про бенефіціарних власників та роботу правоохоронних органів із фінансовою розвідкою. FATF також відзначила зростання кількості розслідувань і кримінальних переслідувань у справах про відмивання коштів та фінансування тероризму.

FATF оцінює не лише закони, а їхню роботу на практиці

Вихід із «сірого списку» залежить не від кількості ухвалених нормативних актів, а від того, наскільки ефективно вони застосовуються.

Йдеться, зокрема, про роботу фінансового нагляду, перевірку кінцевих бенефіціарних власників, застосування санкцій за порушення, фінансові розслідування, арешт і конфіскацію активів та реальні вироки у справах про відмивання коштів.

Саме тому FATF після попередньої оцінки проводить додаткову перевірку, яка має підтвердити сталість реформ. Такий підхід прямо простежується в останній оцінці Монако, Болгарії та Кот-д'Івуару.

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України у «сірому списку» FATF немає

Україна не входить до чинного «сірого списку» FATF. У переліку від 19 червня 2026 року Україна відсутня.

Водночас Україна бере участь у роботі MONEYVAL — органу Ради Європи, який оцінює виконання міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Україна має власний процес взаємного оцінювання та подальшого контролю за виконанням рекомендацій MONEYVAL.

Чому статус FATF важливий для економіки

Перебування у «сірому списку» має не лише репутаційні наслідки. Дослідження МВФ на вибірці 89 країн, що розвиваються та країн із перехідною економікою за 2000−2017 роки, показало статистично значуще скорочення припливу капіталу після включення країни до переліку. У середньому дослідники оцінили зниження сукупних припливів на 7,6% ВВП, зокрема прямих іноземних інвестицій — приблизно на 3% ВВП.

Для бізнесу це означає, що ефективність системи фінансового моніторингу впливає не лише на виконання міжнародних стандартів, а й на умови залучення капіталу, транскордонні фінансові операції та рівень довіри міжнародних партнерів.



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