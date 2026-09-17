Долар подорожчав, євро впало на 21 копійку: курс НБУ на 18 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 18 вересня. Долар подорожчав на 6 копійок — до 44,66 грн, тоді як євро подешевшав одразу на 21 копійку — до 51,23 грн. Про це свідчать дані Національного банку.

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Офіційний курс валют

На 18 вересня НБУ встановив такі курси:

1 долар США — 44,66 грн;

1 євро — 51,23 грн.

Для порівняння, 17 вересня офіційний курс долара становив 44,60 грн, а євро — 51,44 грн.

Як змінився курс

За добу гривня послабилася до долара, але помітно зміцнилася до євро. Курс долара зріс із 44,60 грн до 44,66 грн, або на 0,06 грн. Євро знизився з 51,44 грн до 51,23 грн, або на 0,21 грн.