Як працює «відмивання як послуга»: FATF розкрила схеми підпільних банкірів

Професійне відмивання грошей перетворилося на окремий прибутковий сервіс для злочинних угруповань. У новому звіті FATF описує, як працюють професійні відмивачі та на чому вони заробляють. Йдеться про підпільні банківські мережі, які допомагають переміщувати або «очищувати» кошти без використання звичайних легальних каналів, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Скільки коштує така послуга

За даними FATF, за переказ грошей через підпільні банківські мережі професійні відмивачі зазвичай беруть комісію від 0,5% до 5%. Розмір комісії залежить від рівня ризику.

Чим очевидніше кримінальне походження коштів і чим складніше провести операцію, тим дорожче коштує така послуга.

Як відмивач може заробити двічі

Одна з особливостей таких схем — можливість отримувати комісію з обох сторін операції.

Наприклад, злочинній групі потрібно позбутися великої суми готівки в одній країні.

Водночас у підпільного банкіра є інший клієнт, якому саме в цій країні потрібна готівка, але власні кошти він має в іншій юрисдикції.

У такій ситуації посередник зводить два запити. Готівка злочинної групи передається другому клієнту, а відповідна сума виплачується мережою там, де вона потрібна злочинцям.

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Чому гроші не завжди треба перевозити

У цій моделі фізично переміщувати гроші через кордон не обов’язково. Підпільна мережа фактично проводить взаємозалік між клієнтами в різних юрисдикціях.

Саме це робить такі схеми зручними для злочинних груп і складними для виявлення.

Посередник при цьому може отримати винагороду як від тих, хто хоче позбутися готівки, так і від тих, кому вона потрібна в конкретній країні.

Відмивання як послуга

FATF прямо описує цю модель як «відмивання як послугу».

Для злочинних угруповань це означає, що їм не потрібно самостійно будувати фінансову інфраструктуру, шукати канали переказів або створювати мережу посередників.

Вони можуть купити таку інфраструктуру як готовий сервіс.

Що це означає

Професійне відмивання грошей стало масштабованим бізнесом із власними тарифами, клієнтами та каналами обслуговування.

Чим складніша операція і вищий ризик, тим більша комісія для посередника.

Для регуляторів і правоохоронних органів це створює додатковий виклик: боротьба йде не лише з окремими злочинними групами, а й із цілими фінансовими мережами, які обслуговують різні види кримінальної діяльності.