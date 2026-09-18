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18 вересня 2026, 8:46

Українці скуповують валюту на $34 млн на день: що відбувається з грошима уряду

Українці помітно збільшили купівлю готівкової іноземної валюти. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, середньодобовий чистий попит населення досяг рівнів, яких не фіксували з кінця березня.

Українці помітно збільшили купівлю готівкової іноземної валюти.


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Попит на готівкову валюту зріс до $34 млн на день

Наразі населення в середньому купує готівкової валюти приблизно на $34 млн на день більше, ніж продає.

Шевчишин зазначив, що такі обсяги є максимальними з кінця березня. Тоді попит на валюту різко зріс на тлі стрибка світових цін на нафту, спричиненого загостренням ситуації навколо війни в Ірані.

За оцінкою аналітика, нинішня динаміка свідчить про посилення попиту українців на валютні заощадження у готівковій формі.

Запаси коштів уряду скоротилися майже вдвічі

Водночас наприкінці серпня залишок коштів уряду на Єдиному казначейському рахунку становив 377,9 млрд грн. За місяць цей показник скоротився на 47%.

Шевчишин оцінює, що за відсутності зовнішньої фінансової допомоги та за умов нормального виконання податкових і митних надходжень уряду цих коштів вистачило б приблизно на два місяці.

При цьому аналітик зазначає, що розраховував на більший запас — близько 2,5−3 місяців. Однак у серпні скорочення коштів на ЄКР виявилося суттєвішим, ніж очікувалося.

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Уряд може обмежувати частину видатків

На думку Шевчишина, саме погіршення ситуації з державною ліквідністю може бути однією з причин, чому уряд змушений стримувати або відкладати частину непершочергових видатків.

Таким чином, одночасно зростає попит населення на готівкову валюту, а фінансовий резерв уряду скорочується. Це створює додатковий тиск на державні фінанси та підвищує значення зовнішньої фінансової допомоги.


Як ми повідомляли, банки різко наростили кредитування: у серпні зафіксовано рекордний приріст

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+38
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 вересня 2026, 9:06
#
А вы что не знаете кого спросить?
Есть независимый регулятор — НБУ, который по факту оторванный от жизни (исходя из зарплат управленческого аппарата)
Есть Гос Служба Статистики, рассположенная на Бессарабке. и которая «изучает» рост цен по магазинам в «Гулливере» и Бессарабском рынке.
Есть целый Комитет по таможенным и налоговым вопросам, который до сих пор не может установить «гибкую» политики с НДС и по импорту и по производству продуктов первой необходимости, тем более что в продуктах питания (без энергоносителя) около 60% импортных добавок.
Есть группа ретейлеров, которая подымает цены на украинские продукты в два!!! и более раз…
Так что вопросы задавать есть «куда».
+
+38
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 вересня 2026, 9:13
#
Да, забыл, а есть еще СМИ принадлежащие НЕ ГРАЖДАНАМ Украины. который каждый день «разгоняют» панические настроения, есть еще целая «куча» экспертов -горлопанов. которые преследуя личные, меркантильные интересы «вещают» с каждого «утюга» заказную «страшилку». или скрытую рекламу определенный «игроков» рынка. Есть еще масса депутатов и блогеров, которые понимая свою безнаказанность занимаются «политическими» играми. рассказывая сказки и всякую маячню!
Примеры надо приводить?
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
18 вересня 2026, 9:58
#
Что за сборник бредовых фраз?

СМИ принадлежащие НЕ ГРАЖДАНАМ Украины разгоняют как раз пэрэмогу и дальнейшую войну, реальные проблемы скрывают.

В торговых сетях нет такой большой накрутки, покажи на чём в два раза? Это нереальная накрутка (опять этот швейцарский сыр который на окружной дешевле?))), так его простые люди не берут).
+
+8
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 вересня 2026, 10:08
#
1 А если покажу, вы готовы МАТЕРИАЛЬНО компенсировать моральный ущерб и извиниться (публично)?
2 И основной момент -«минфин», «финанс юа». «Украинская правда». «Европейская правда»
принадлежат гр Чехии Томашу Фиале!!! Что-то я там не читал о «перемоге»!
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
18 вересня 2026, 14:03
#
В цих виданнях тільки «перемога і подальше розкручування війни, все добре, всі країни допомагають нам вмирати на війні, економіка і промисловість росте, воювати можем ще 50 років»! Укрправда і кореспондент.нет це розкручували ще з 2004 року приблизно, коли ти в дитсадку був ще.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 вересня 2026, 14:41
#
Что ты пишешь МАЯЧНЮ!!!
Ты хоть читала «УП» или «ЕП»
Что ты мелешь…
В каком 2004??? Что ты мелишь…
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