Українці помітно збільшили купівлю готівкової іноземної валюти. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, середньодобовий чистий попит населення досяг рівнів, яких не фіксували з кінця березня.
Українці скуповують валюту на $34 млн на день: що відбувається з грошима уряду
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Попит на готівкову валюту зріс до $34 млн на день
Наразі населення в середньому купує готівкової валюти приблизно на $34 млн на день більше, ніж продає.
Шевчишин зазначив, що такі обсяги є максимальними з кінця березня. Тоді попит на валюту різко зріс на тлі стрибка світових цін на нафту, спричиненого загостренням ситуації навколо війни в Ірані.
За оцінкою аналітика, нинішня динаміка свідчить про посилення попиту українців на валютні заощадження у готівковій формі.
Запаси коштів уряду скоротилися майже вдвічі
Водночас наприкінці серпня залишок коштів уряду на Єдиному казначейському рахунку становив 377,9 млрд грн. За місяць цей показник скоротився на 47%.
Шевчишин оцінює, що за відсутності зовнішньої фінансової допомоги та за умов нормального виконання податкових і митних надходжень уряду цих коштів вистачило б приблизно на два місяці.
При цьому аналітик зазначає, що розраховував на більший запас — близько 2,5−3 місяців. Однак у серпні скорочення коштів на ЄКР виявилося суттєвішим, ніж очікувалося.
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Уряд може обмежувати частину видатків
На думку Шевчишина, саме погіршення ситуації з державною ліквідністю може бути однією з причин, чому уряд змушений стримувати або відкладати частину непершочергових видатків.
Таким чином, одночасно зростає попит населення на готівкову валюту, а фінансовий резерв уряду скорочується. Це створює додатковий тиск на державні фінанси та підвищує значення зовнішньої фінансової допомоги.
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Коментарі - 6
Есть независимый регулятор — НБУ, который по факту оторванный от жизни (исходя из зарплат управленческого аппарата)
Есть Гос Служба Статистики, рассположенная на Бессарабке. и которая «изучает» рост цен по магазинам в «Гулливере» и Бессарабском рынке.
Есть целый Комитет по таможенным и налоговым вопросам, который до сих пор не может установить «гибкую» политики с НДС и по импорту и по производству продуктов первой необходимости, тем более что в продуктах питания (без энергоносителя) около 60% импортных добавок.
Есть группа ретейлеров, которая подымает цены на украинские продукты в два!!! и более раз…
Так что вопросы задавать есть «куда».
Примеры надо приводить?
СМИ принадлежащие НЕ ГРАЖДАНАМ Украины разгоняют как раз пэрэмогу и дальнейшую войну, реальные проблемы скрывают.
В торговых сетях нет такой большой накрутки, покажи на чём в два раза? Это нереальная накрутка (опять этот швейцарский сыр который на окружной дешевле?))), так его простые люди не берут).
2 И основной момент -«минфин», «финанс юа». «Украинская правда». «Европейская правда»
принадлежат гр Чехии Томашу Фиале!!! Что-то я там не читал о «перемоге»!
Ты хоть читала «УП» или «ЕП»
Что ты мелешь…
В каком 2004??? Что ты мелишь…