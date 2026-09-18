Українці скуповують валюту на $34 млн на день: що відбувається з грошима уряду

Українці помітно збільшили купівлю готівкової іноземної валюти . За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, середньодобовий чистий попит населення досяг рівнів, яких не фіксували з кінця березня.



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Попит на готівкову валюту зріс до $34 млн на день

Наразі населення в середньому купує готівкової валюти приблизно на $34 млн на день більше, ніж продає.

Шевчишин зазначив, що такі обсяги є максимальними з кінця березня. Тоді попит на валюту різко зріс на тлі стрибка світових цін на нафту, спричиненого загостренням ситуації навколо війни в Ірані.

За оцінкою аналітика, нинішня динаміка свідчить про посилення попиту українців на валютні заощадження у готівковій формі.

Запаси коштів уряду скоротилися майже вдвічі

Водночас наприкінці серпня залишок коштів уряду на Єдиному казначейському рахунку становив 377,9 млрд грн. За місяць цей показник скоротився на 47%.

Шевчишин оцінює, що за відсутності зовнішньої фінансової допомоги та за умов нормального виконання податкових і митних надходжень уряду цих коштів вистачило б приблизно на два місяці.

При цьому аналітик зазначає, що розраховував на більший запас — близько 2,5−3 місяців. Однак у серпні скорочення коштів на ЄКР виявилося суттєвішим, ніж очікувалося.

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Уряд може обмежувати частину видатків

На думку Шевчишина, саме погіршення ситуації з державною ліквідністю може бути однією з причин, чому уряд змушений стримувати або відкладати частину непершочергових видатків.

Таким чином, одночасно зростає попит населення на готівкову валюту, а фінансовий резерв уряду скорочується. Це створює додатковий тиск на державні фінанси та підвищує значення зовнішньої фінансової допомоги.



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