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17 вересня 2026, 15:33

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Азії: його статки перевищили $105 млрд

Засновник китайської технологічної компанії ByteDance, яка володіє TikTok, Чжан Імін уперше очолив рейтинг найбагатших людей Азії, — повідомляє Bloomberg. Його статки перевищили $105 млрд, а стрімке зростання капіталу пов’язують не лише з успіхом TikTok, а й із масштабними інвестиціями компанії у штучний інтелект.

Засновник китайської технологічної компанії ByteDance, яка володіє TikTok, Чжан Імін уперше очолив рейтинг найбагатших людей Азії, — повідомляє Bloomberg.


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Засновник TikTok випередив індійського магната

43-річний Чжан Імін обійшов індійського підприємця Гаутама Адані та став найбагатшою людиною Азії.

Його статки зросли більш ніж на $12 млрд лише за вересень. Bloomberg переглянув оцінку частки Чжана в ByteDance з урахуванням останніх даних інвестиційних компаній, зокрема BlackRock, Fidelity Investments і T. Rowe Price.

Порівняно з березнем 2019 року, коли Bloomberg почав відстежувати його статки, капітал підприємця збільшився приблизно у вісім разів — із $13 млрд до понад $105 млрд.

Водночас ByteDance залишається приватною компанією, акції якої не торгуються на біржі. Через це Bloomberg застосовує до їхньої оцінки 10-відсоткову знижку, пов’язану з ризиками.

Як TikTok допоміг Чжану Іміну розбагатіти

Основою статків підприємця став успіх TikTok — однієї з найпопулярніших відеоплатформ у світі. Її глобальне поширення зробило ByteDance однією з найдорожчих приватних технологічних компаній.

Однак останніми роками Чжан Імін активно інвестує в розвиток штучного інтелекту. Серед продуктів ByteDance у цій сфері — чат-бот Doubao AI та відеогенератор Seedance.

Аналітик дослідницької компанії Omdia Ліан Чже Су зазначив, що підприємець не відмовився від стратегії розвитку ШІ навіть під час регуляторного тиску на TikTok у США.

За його словами, ByteDance може використовувати великий масив даних із соціальних платформ для вдосконалення власних моделей штучного інтелекту. Водночас посилення конкуренції на китайському ринку залишається одним із головних ризиків для компанії.

Читайте також: TikTok може дозволити переказувати гроші в особистих повідомленнях


ByteDance подолала загрозу обмежень у США

Зростання статків Чжана Іміна відбулося на тлі тривалої геополітичної суперечки навколо TikTok.

Раніше американські законодавці вимагали від ByteDance продати американський бізнес платформи або зіткнутися з ризиком блокування TikTok у США.

На початку 2026 року компанія погодилася на передачу частини американських операцій американським інвесторам, що дозволило знизити загрозу припинення роботи платформи на одному з її ключових ринків.

Штучний інтелект змінює список найбагатших людей

Історія Чжана Іміна відображає ширшу тенденцію: бум штучного інтелекту створює нових мільярдерів і змінює розподіл капіталів у технологічному секторі.

Китай активно розвиває власні ШІ-технології, конкуруючи зі США за лідерство у світовій індустрії. Пекін водночас відкидає звинувачення у надлишкових виробничих потужностях і критикує заклики до обмеження розвитку китайських моделей штучного інтелекту.

Для ByteDance технології ШІ можуть стати наступним великим джерелом зростання після глобального успіху TikTok.

Як ми писали раніше, Трамп підписав указ про продаж TikTok консорціуму американських інвесторів


Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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