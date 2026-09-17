Засновник TikTok став найбагатшою людиною Азії: його статки перевищили $105 млрд

Засновник китайської технологічної компанії ByteDance, яка володіє TikTok, Чжан Імін уперше очолив рейтинг найбагатших людей Азії, — повідомляє Bloomberg. Його статки перевищили $105 млрд, а стрімке зростання капіталу пов’язують не лише з успіхом TikTok, а й із масштабними інвестиціями компанії у штучний інтелект.



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Засновник TikTok випередив індійського магната

43-річний Чжан Імін обійшов індійського підприємця Гаутама Адані та став найбагатшою людиною Азії.

Його статки зросли більш ніж на $12 млрд лише за вересень. Bloomberg переглянув оцінку частки Чжана в ByteDance з урахуванням останніх даних інвестиційних компаній, зокрема BlackRock, Fidelity Investments і T. Rowe Price.

Порівняно з березнем 2019 року, коли Bloomberg почав відстежувати його статки, капітал підприємця збільшився приблизно у вісім разів — із $13 млрд до понад $105 млрд.

Водночас ByteDance залишається приватною компанією, акції якої не торгуються на біржі. Через це Bloomberg застосовує до їхньої оцінки 10-відсоткову знижку, пов’язану з ризиками.

Як TikTok допоміг Чжану Іміну розбагатіти

Основою статків підприємця став успіх TikTok — однієї з найпопулярніших відеоплатформ у світі. Її глобальне поширення зробило ByteDance однією з найдорожчих приватних технологічних компаній.

Однак останніми роками Чжан Імін активно інвестує в розвиток штучного інтелекту. Серед продуктів ByteDance у цій сфері — чат-бот Doubao AI та відеогенератор Seedance.

Аналітик дослідницької компанії Omdia Ліан Чже Су зазначив, що підприємець не відмовився від стратегії розвитку ШІ навіть під час регуляторного тиску на TikTok у США.

За його словами, ByteDance може використовувати великий масив даних із соціальних платформ для вдосконалення власних моделей штучного інтелекту. Водночас посилення конкуренції на китайському ринку залишається одним із головних ризиків для компанії.

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ByteDance подолала загрозу обмежень у США

Зростання статків Чжана Іміна відбулося на тлі тривалої геополітичної суперечки навколо TikTok.

Раніше американські законодавці вимагали від ByteDance продати американський бізнес платформи або зіткнутися з ризиком блокування TikTok у США.

На початку 2026 року компанія погодилася на передачу частини американських операцій американським інвесторам, що дозволило знизити загрозу припинення роботи платформи на одному з її ключових ринків.

Штучний інтелект змінює список найбагатших людей

Історія Чжана Іміна відображає ширшу тенденцію: бум штучного інтелекту створює нових мільярдерів і змінює розподіл капіталів у технологічному секторі.

Китай активно розвиває власні ШІ-технології, конкуруючи зі США за лідерство у світовій індустрії. Пекін водночас відкидає звинувачення у надлишкових виробничих потужностях і критикує заклики до обмеження розвитку китайських моделей штучного інтелекту.

Для ByteDance технології ШІ можуть стати наступним великим джерелом зростання після глобального успіху TikTok.

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