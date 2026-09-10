Топ-5 новин за четвер: уповільнення економіки, ризик затримки соцвиплат і жорсткіші правила для бізнесу

Держстат погіршив оцінку зростання ВВП України у другому кварталі до 0,4%

Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального ВВП України у другому кварталі 2026 року. За оновленими даними, економіка зросла на 0,4% у річному вимірі. У попередній оцінці Держстат фіксував зростання на 0,6%.

«Ми дійшли до межі»: Мінфін попередив про ризик затримок соцвипла

Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що найближчим часом в Україні можливі затримки із соціальними виплатами. Про це міністр заявив під час засідання парламентського комітету, де просив депутатів підтримати законопроєкти, від яких залежить фінансування з боку міжнародних партнерів — ЄС та МВФ, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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