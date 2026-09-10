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10 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин за четвер: уповільнення економіки, ризик затримки соцвиплат і жорсткіші правила для бізнесу

Держстат погіршив оцінку зростання ВВП України у другому кварталі до 0,4%

Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального ВВП України у другому кварталі 2026 року. За оновленими даними, економіка зросла на 0,4% у річному вимірі. У попередній оцінці Держстат фіксував зростання на 0,6%.

«Ми дійшли до межі»: Мінфін попередив про ризик затримок соцвипла

Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що найближчим часом в Україні можливі затримки із соціальними виплатами. Про це міністр заявив під час засідання парламентського комітету, де просив депутатів підтримати законопроєкти, від яких залежить фінансування з боку міжнародних партнерів — ЄС та МВФ, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Податкові правила для бізнесу стануть жорсткішими: що змінить ATAD в Україні

Україна готується імплементувати ATAD — правила Європейського Союзу проти уникнення оподаткування, які змінюють підхід до захисту корпоративної податкової бази. У 2026 році цей процес перейшов із планів у законодавчу фазу: Міністерство фінансів уже оприлюднило перші проєкти змін до Податкового кодексу.

2 500 з 15 000 будинків Києва не мають резервного джерела тепла -The Economist

Україна активно готує енергосистему до нової зими, однак Київ залишається одним із найбільш вразливих місць. Столиця може зіткнутися з проблемами не лише через пошкодження генерації, а й через недостатню кількість резервних джерел тепла та електроенергії.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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