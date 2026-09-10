Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального ВВП України у другому кварталі 2026 року. За оновленими даними, економіка зросла на 0,4% у річному вимірі. У попередній оцінці Держстат фіксував зростання на 0,6%.
Держстат погіршив оцінку зростання ВВП України у другому кварталі до 0,4%
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Що показали оновлені дані
Порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП у другому кварталі зріс на 0,3% з урахуванням сезонного фактора.
Для порівняння, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі та на 0,7% порівняно з попереднім кварталом.
Номінальний ВВП України у другому кварталі становив 2 305,7 млрд грн.
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Чому оцінку переглянули
Зміна оцінки реального ВВП у другому кварталі пов’язана з уточненням і надходженням додаткових даних.
Зокрема, Держстат врахував:
- уточнені оперативні дані, зокрема адміністративні дані Держказначейства щодо виконання державного та місцевих бюджетів;
- розширені дані платіжного балансу;
- нові дані від НБУ щодо фінансових корпорацій, страхових компаній, ломбардів, Пенсійного фонду та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
- додаткову інформацію зі статистики послуг, зокрема щодо поштової та кур'єрської діяльності й телекомунікацій.
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Що було у попередній оцінці
Попередню оцінку зростання ВВП у другому кварталі Держстат оприлюднив у серпні.
Тоді статистичне відомство оцінювало зростання реального ВВП на 0,6% рік до року та на 0,4% порівняно з попереднім кварталом.
Після перегляду обидва показники стали нижчими: 0,4% у річному вимірі та 0,3% до попереднього кварталу.
Прогнози на 2026 рік переглядалися
Прогнози зростання української економіки у 2026 році вже кілька разів змінювалися.
Наприкінці липня Національний банк повернув прогноз зростання реального ВВП до 1,8% після його зниження у квітні до 1,3%.
Що це означає
Перегляд оцінки ВВП свідчить, що економічне відновлення у другому кварталі було слабшим, ніж показували попередні розрахунки. Після падіння у першому кварталі економіка повернулася до зростання, але його темпи залишаються мінімальними.
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