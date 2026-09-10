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10 вересня 2026, 9:34

Держстат погіршив оцінку зростання ВВП України у другому кварталі до 0,4%

Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального ВВП України у другому кварталі 2026 року. За оновленими даними, економіка зросла на 0,4% у річному вимірі. У попередній оцінці Держстат фіксував зростання на 0,6%.

Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального ВВП України у другому кварталі 2026 року.

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Що показали оновлені дані

Порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП у другому кварталі зріс на 0,3% з урахуванням сезонного фактора.

Для порівняння, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі та на 0,7% порівняно з попереднім кварталом.

Номінальний ВВП України у другому кварталі становив 2 305,7 млрд грн.

Читайте також: Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у першому кварталі 2026 рок

Чому оцінку переглянули

Зміна оцінки реального ВВП у другому кварталі пов’язана з уточненням і надходженням додаткових даних.

Зокрема, Держстат врахував:

  • уточнені оперативні дані, зокрема адміністративні дані Держказначейства щодо виконання державного та місцевих бюджетів;
  • розширені дані платіжного балансу;
  • нові дані від НБУ щодо фінансових корпорацій, страхових компаній, ломбардів, Пенсійного фонду та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • додаткову інформацію зі статистики послуг, зокрема щодо поштової та кур'єрської діяльності й телекомунікацій.

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Що було у попередній оцінці

Попередню оцінку зростання ВВП у другому кварталі Держстат оприлюднив у серпні.

Тоді статистичне відомство оцінювало зростання реального ВВП на 0,6% рік до року та на 0,4% порівняно з попереднім кварталом.

Після перегляду обидва показники стали нижчими: 0,4% у річному вимірі та 0,3% до попереднього кварталу.

Прогнози на 2026 рік переглядалися

Прогнози зростання української економіки у 2026 році вже кілька разів змінювалися.

Наприкінці липня Національний банк повернув прогноз зростання реального ВВП до 1,8% після його зниження у квітні до 1,3%.

Що це означає

Перегляд оцінки ВВП свідчить, що економічне відновлення у другому кварталі було слабшим, ніж показували попередні розрахунки. Після падіння у першому кварталі економіка повернулася до зростання, але його темпи залишаються мінімальними.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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+34
teodor220
teodor220
10 вересня 2026, 9:56
#
Поясніть мені, будь ласка, звідки ці цифри? Як може зростати ВВП коли масово виносять логістику, складські та торгові площі? А також кожного року -500к населення…
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0
Iryna777777
Iryna777777
10 вересня 2026, 11:58
#
Може туди додали ріст срак чиновників
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