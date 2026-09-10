Держстат погіршив оцінку зростання ВВП України у другому кварталі до 0,4%

Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального ВВП України у другому кварталі 2026 року. За оновленими даними, економіка зросла на 0,4% у річному вимірі. У попередній оцінці Держстат фіксував зростання на 0,6%.

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Що показали оновлені дані

Порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП у другому кварталі зріс на 0,3% з урахуванням сезонного фактора.

Для порівняння, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі та на 0,7% порівняно з попереднім кварталом.

Номінальний ВВП України у другому кварталі становив 2 305,7 млрд грн.

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Чому оцінку переглянули

Зміна оцінки реального ВВП у другому кварталі пов’язана з уточненням і надходженням додаткових даних.

Зокрема, Держстат врахував:

уточнені оперативні дані, зокрема адміністративні дані Держказначейства щодо виконання державного та місцевих бюджетів;

розширені дані платіжного балансу;

нові дані від НБУ щодо фінансових корпорацій, страхових компаній, ломбардів, Пенсійного фонду та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

додаткову інформацію зі статистики послуг, зокрема щодо поштової та кур'єрської діяльності й телекомунікацій.

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Що було у попередній оцінці

Попередню оцінку зростання ВВП у другому кварталі Держстат оприлюднив у серпні.

Тоді статистичне відомство оцінювало зростання реального ВВП на 0,6% рік до року та на 0,4% порівняно з попереднім кварталом.

Після перегляду обидва показники стали нижчими: 0,4% у річному вимірі та 0,3% до попереднього кварталу.

Прогнози на 2026 рік переглядалися

Прогнози зростання української економіки у 2026 році вже кілька разів змінювалися.

Наприкінці липня Національний банк повернув прогноз зростання реального ВВП до 1,8% після його зниження у квітні до 1,3%.

Що це означає

Перегляд оцінки ВВП свідчить, що економічне відновлення у другому кварталі було слабшим, ніж показували попередні розрахунки. Після падіння у першому кварталі економіка повернулася до зростання, але його темпи залишаються мінімальними.