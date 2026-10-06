Виплати на дітей до 5 років: в Україні пропонують запровадити щомісячну допомогу

В Україні пропонують запровадити щомісячну виплату на дітей від 1 року до початку відвідування дитсадка. Отримувати її можна буде максимум до 5 років — якщо дитина ще не має можливості відвідувати дошкільний заклад. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів.

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Автор петиції зазначає, що після досягнення дитиною одного року витрати на її утримання не зникають. Серед них — харчування, одяг, взуття, засоби гігієни, підгузки, ліки та інші необхідні потреби.

Можливість віддати дитину до дитячого садка залежить від низки обставин — зокрема від віку, з якого приймають дітей, наявності вільних місць та черги. Через це деякі батьки, як зазначено в петиції, змушені довше залишатися з дитиною вдома та відкладати повноцінне повернення до роботи.

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Якою може бути виплата

Автор петиції пропонує надавати допомогу від 1 року до моменту, коли дитина фактично почне відвідувати заклад дошкільної освіти. Граничним віком для отримання виплати пропонується визначити 5 років.

Якщо дитина не може потрапити до дитсадка через відсутність вільних місць, чергу або інші обставини, які не залежать від батьків, виплату пропонують продовжувати до досягнення цього віку.

Розмір допомоги, згідно з петицією, має відповідати реальним витратам на базові потреби дитини. Також пропонується переглядати та індексувати виплату відповідно до вартості життя.

Окремо автор петиції пропонує не пов’язувати нову допомогу з іншими видами державних виплат на дитину. Тобто сім'я могла б отримувати її незалежно від того, чи користується вже іншими видами державної підтримки.

У петиції наголошується, що державна підтримка не повинна припинятися після того, як дитині виповниться один або три роки, якщо вона ще не має можливості відвідувати заклад дошкільної освіти.