Який інструмент інвестування підходить саме вам: пройдіть тест від Академії Мінфін

Акції, облігації, ETF чи нерухомість? Універсального інструменту для всіх не існує — вибір залежить від ваших цілей, досвіду, суми, яку ви готові інвестувати, та ставлення до ризику.

Щоб допомогти вам розібратися у цих питаннях, «Академія Мінфін» підготувала тест «Який інструмент інвестування підходить вам цієї осені?». Дайте відповідь на запитання про ваш досвід, фінансові цілі, суму для інвестування, горизонт вкладень і реакцію на падіння ринку.

У результаті ви дізнаєтеся, який напрям інвестування може бути для вас найбільш доречним:

Тест займе лише кілька хвилин. А наприкінці ви отримаєте рекомендацію, з якого інструменту або напряму варто почати, та приємну знижку на навчання. Акційна пропозиція діє до кінця місяця.

Пройдіть тест та дізнайтеся, який варіант підходить саме вам.

Про Академію Мінфін

Академія Мінфін — це освітній проєкт сайту «Мінфін», що допомагає українцям розібратися в популярних інструментах інвестування, навчитися захищати й зберігати свої гроші, впевнено ухвалювати фінансові рішення навіть під час війни.

В Академії ви можете пройти індивідуальне навчання або замовити корпоративне навчання для своєї команди. Усі програми побудовано на практичних кейсах та експертизі спікерів — інвесторів-практиків з багаторічним досвідом.

87% студентів Академії роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ця можливість доступна й вам.

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