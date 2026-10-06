Верховна Рада розглядає законопроєкт № 0395 про ратифікацію угоди між Україною та Чехією про технічне та фінансове співробітництво. Документ має спростити реалізацію в Україні чеських програм допомоги, зокрема завдяки податковим і митним звільненням. Законопроєкт зареєстрували 1 жовтня 2026 року, наразі він перебуває на опрацюванні в парламентському комітеті.
Україна та Чехія готують нові пільги для бізнесу: хто зможе скористатися податковими та митними звільненнями
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Угода, підписана 25 червня 2026 року, матиме рамковий характер. Вона поширюватиметься на програми та проєкти технічної і фінансової допомоги, які повністю або частково фінансує Чехія та які реалізуються в Україні.
Йдеться, зокрема, про передачу технологій і ноу-хау, навчання та консультації, постачання обладнання й матеріалів, а також гранти на фінансування товарів, робіт і послуг. Для кожного конкретного проєкту сторони укладатимуть окремі домовленості.
Який бізнес може отримати вигоду
Найбільш безпосередньо угода може бути цікавою українським компаніям, які працюватимуть підрядниками або постачальниками в рамках чеських проєктів.
Зокрема, потенційними учасниками можуть бути:
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будівельні та інженерні компанії — якщо чеська допомога передбачатиме будівництво, реконструкцію чи відновлення об'єктів;
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виробники та постачальники обладнання — для проєктів, де фінансується закупівля техніки, матеріалів або устаткування;
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ІТ- та технологічні компанії — якщо допомога передбачає впровадження нових технологій, цифрових рішень або передачу ноу-хау;
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консалтингові, освітні та тренінгові компанії — у проєктах із навчанням, консультаціями та підготовкою фахівців;
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логістичні та сервісні компанії — якщо вони залучаються до постачання товарів, обладнання або інших ресурсів у межах конкретного проєкту.
Головна потенційна перевага для такого бізнесу — можливість працювати в проєктах, фінансованих чеськими грантами або іншою допомогою, із застосуванням передбачених угодою податкових і митних механізмів.
Водночас це не означає, що будь-яка компанія, яка постачає товар для чеського партнера, автоматично звільняється від податків. Пільги прив'язані саме до програм і проєктів, які підпадають під дію угоди, а конкретні умови визначатимуться окремими домовленостями.
Що зміниться для товарів та обладнання
Для реалізації таких проєктів передбачається звільнення від податків, мита, зборів та інших аналогічних платежів при ввезенні в Україну і постачанні товарів, пов'язаних із програмами.
Обладнання та інші необхідні товари можна буде тимчасово ввозити без сплати відповідних митних платежів, а після завершення проєкту — вивозити назад.
При цьому податкове звільнення не буде безумовним при продажу такого майна в Україні. Якщо товар відчужать на митній території України, він оподатковуватиметься за українськими правилами. Виняток можливий, якщо покупцем стане інша особа, яка також має право на відповідне звільнення.
Пільги і винагорода для чеських експертів
Чеським фахівцям, яких направлятимуть для реалізації проєктів, планують спростити перебування в Україні.
Для них та членів сімей передбачені безкоштовне й невідкладне оформлення довгострокових віз без консульського збору, а також безкоштовне оформлення необхідних документів, зокрема посвідок на тимчасове проживання.
Експерти також зможуть відкривати банківські рахунки в Україні та користуватися ними відповідно до валютного законодавства.
Крім того, кожному чеському експерту дозволять ввезти один автомобіль без сплати податків і мита. Однак використовувати його можна буде лише протягом строку роботи в Україні, після чого транспортний засіб необхідно буде вивезти.
Угода також передбачає звільнення від ПДФО та інших прямих податків і зборів із зарплати та винагороди, яку чеські експерти отримуватимуть у рамках відповідних програм і проєктів.
Водночас документ не змінює чинні правила за Конвенцією між Україною та Чехією про уникнення подвійного оподаткування. У разі невідповідності між міжнародними договорами застосовуватимуться відповідні положення податкової конвенції.
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Які проєкти охопить угода
Документ не встановлює конкретної суми чеської допомоги. Фінансування, перелік робіт, товарів і послуг та права учасників визначатимуться окремо для кожного проєкту.
Тому для українського бізнесу потенційна вигода полягає не у загальній податковій пільзі, а в можливості долучатися до проєктів, які фінансує Чехія, та користуватися спеціальними механізмами, передбаченими для їх реалізації.
Після ратифікації угода має створити єдині правила для таких програм, включно з їх реєстрацією, митним оформленням, оподаткуванням і роботою чеських фахівців в Україні.
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