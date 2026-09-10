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10 вересня 2026, 14:36

«Ми дійшли до межі»: Мінфін попередив про ризик затримок соцвиплат

Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що найближчим часом в Україні можливі затримки із соціальними виплатами. Про це міністр заявив під час засідання парламентського комітету, де просив депутатів підтримати законопроєкти, від яких залежить фінансування з боку міжнародних партнерів — ЄС та МВФ, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що найближчим часом в Україні можливі затримки із соціальними виплатами.

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За його словами, уряд уже змушений відтерміновувати частину видатків через обмежену ліквідність бюджету.

«Ми зараз дійшли до межі»

Міністр наголосив, що ситуація з бюджетним фінансуванням є вкрай напруженою.

«Ми зараз дійшли до межі і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи, яка ціна питання», — сказав Марченко.

Йдеться про законодавчі рішення, виконання яких пов’язане з наданням Україні міжнародної фінансової підтримки.

Як уряд скорочує видатки

Марченко пояснив, що Мінфін підготував два типи заходів для періоду обмеженої ліквідності.

Перший — рішенням міністра фінансів найменш актуальні видатки відтермінували на кінець року.

Другий — уряд має визначити регламент дій на період, коли коштів недостатньо для повного фінансування всіх потреб.

Що фінансуватимуть у першу чергу

За словами міністра, у разі обмежених ресурсів першочергово фінансуватимуть сектор безпеки і оборони.

Інші видатки оплачуватимуть лише після появи додаткового фінансування.

«Будуть надходити доходи, ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Далі, як тільки з’являється фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки», — пояснив Марченко.

Обмеження торкнуться не лише держбюджету

Міністр зазначив, що такий підхід стосуватиметься не тільки державного бюджету, а й інших видів бюджетів, зокрема місцевих.

Фактично можуть бути призупинені програми підтримки, капітального будівництва та інші видатки, які не є першочерговими.

Їх фінансування відновлюватимуть лише після того, як у бюджеті буде достатньо ліквідності.

Девальвація та інфляція

За словами Марченка, наслідком затримок зовнішньої фінансової допомоги може бути монетарне фінансування бюджету, яке спричинить девальвацію та інфляцію.

«Затримка викличе соціальне збурення. Внаслідок соціального збурення будуть інші кроки і дії. Ми не виключаємо монетарного фінансування бюджету. З відповідною девальвацією гривні, інфляцією й іншими негативними наслідками. Треба розуміти, що сидіти і чекати, поки прийдуть гроші, ми не можемо», — сказав міністр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+18
TAN72
TAN72
10 вересня 2026, 14:57
#
Вот начало конца
+
0
vovan9870
vovan9870
10 вересня 2026, 15:46
#
Не в останню чергу на зменшення експорту і бюджетних надходжень вплинула мобілізація ІТ. Вбити галузь легко, а от відновити — малореально. Ринок захоплено конкурентами з інших країн. Цікаво, які виплати обмежать в першу чергу — зарплати чиновникам, депутатам, спецпенсії чи звичайні пенсії.
+
0
JWT
JWT
10 вересня 2026, 16:15
#
Галузь вбило ШІ. Аутсорс вже не потрібен в таких обʼємах як при ковіді і навіть закінчення війни не призведе до відновлення в тих обʼємах, які були
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