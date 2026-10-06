$238,7 тис. на людину: яке місто стало найбагатшим у світі за ВВП на мешканця

Сан-Хосе у Каліфорнії посів перше місце серед найбагатших міст світу за ВВП на душу населення. За даними Oxford Economics Global Cities Index 2026, показник міста становить $238,7 тис. на одного мешканця. Про це йдеться в даних Visualcapitalist.

Сан-Хосе у Каліфорнії посів перше місце серед найбагатших міст світу за ВВП на душу населення.

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Рейтинг охоплює 40 міст із найвищим ВВП на душу населення серед учасників індексу. Розрахунки базуються на показниках ВВП і чисельності населення за 2025 рік.

Хто увійшов до топ-10

Другим став Сан-Франциско з показником $181,9 тис. на людину. Далі розташувалися Дублін — $159,7 тис., Базель — $156,3 тис. та Сіетл — $152 тис.

До першої десятки також увійшли Люксембург, Женева, Бостон, Цюрих і Нью-Йорк.

Топ-10 виглядає так:

Сан-Хосе — $238,7 тис. Сан-Франциско — $181,9 тис. Дублін — $159,7 тис. Базель — $156,3 тис. Сіетл — $152,0 тис. Люксембург — $147,4 тис. Женева — $144,4 тис. Бостон — $135,3 тис. Цюрих — $131,5 тис. Нью-Йорк — $129,3 тис.

США домінують у рейтингу

Американські міста займають 27 із 40 позицій, тобто понад дві третини рейтингу.

До списку потрапили не лише найбільші технологічні центри, а й міста з високою концентрацією фінансових, медичних, енергетичних та професійних послуг.

Серед них — Солт-Лейк-Сіті, Дарем, Вашингтон, Денвер, Остін, Нашвілл, Де-Мойн та інші.

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Сан-Хосе та Сан-Франциско отримали високі позиції завдяки концентрації технологічних компаній і високопродуктивних галузей.

ВВП на душу населення тут значно вищий, ніж у більшості великих мегаполісів, оскільки відносно невелике населення генерує дуже великий обсяг економічної доданої вартості.

Європа теж має сильні позиції

Серед європейських міст особливо виділяються Дублін, Базель, Люксембург, Женева та Цюрих.

Швейцарія представлена одразу кількома містами: Базелем, Женевою, Цюрихом, Берном і Лозанною.

Їхні високі показники пояснюються поєднанням відносно невеликої чисельності населення та концентрацією дорогих секторів — фармацевтики, фінансів, технологій і професійних послуг.

Хто представлений за межами США та Європи

За межами Північної Америки та Європи до топ-40 потрапили лише кілька міст.

Сінгапур посів 36-те місце з ВВП на душу населення близько $99,4 тис., Даммам — 39-те з $97,1 тис., а Перт замкнув рейтинг із показником близько $97 тис.

Таким чином, рейтинг показує не просто розмір міської економіки, а те, наскільки великий економічний обсяг припадає на одного мешканця. Саме тому окремі менші технологічні та фінансові центри випереджають значно більші мегаполіси.