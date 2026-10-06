Україна посилить енергозв’язок з Європою: затверджено інвестиційний план на $116,2 млн

Україна планує залучити $116,2 млн інвестицій для посилення енергозв’язку з Європою та розвитку відновлюваної енергетики. План передбачає будівництво нового інтерконектора Чернівці-Сучава, модернізацію високовольтних підстанцій та створення систем накопичення енергії потужністю 610 МВт. Про це 6 жовтня повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

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Інвестиційний план України на $116,2 млн затвердило правління Climate Investment Funds (CIF) у межах програми «Інтеграція відновлюваних джерел енергії» (REI). Він передбачає розвиток транскордонних енергетичних з'єднань, нарощування потужностей відновлюваної генерації та систем накопичення енергії.

За словами Шмигаля, реалізація програми має прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі та сприяти трансформації енергетичного сектору.

«Правління CIF схвалило інвестиційний план України на суму 116,2 млн доларів у межах програми „Інтеграція відновлюваних джерел енергії“ (REI) для розвитку транскордонних з'єднань, нарощування потужностей ВДЕ та систем накопичення енергії», — повідомив міністр.

Затверджений інвестиційний план реалізовуватимуть за двома напрямами — державним і приватним.

Державні інвестиції

У межах державного напряму Україна спільно зі Світовим банком та НЕК «Укренерго» сформувала інвестиційний пакет орієнтовною вартістю $200 млн.

Він, зокрема, передбачає будівництво міждержавного інтерконектора 400 кВ Чернівці-Сучава. Він має забезпечити додаткову пропускну здатність 880 МВт у напрямку України та 445 МВт у напрямку європейських електромереж.

Також планується модернізація та посилення захисту п’яти високовольтних підстанцій, інженерний супровід реалізації інвестицій, а також модернізація ІТ-, телекомунікаційної та операційної інфраструктури НЕК «Укренерго».

Підтримка приватних проєктів

Приватний напрям опрацьовують Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Він передбачає підтримку приватних інвестицій в автономні системи накопичення енергії, які мають забезпечити 610 МВт потужності акумуляторних систем.

Також йдеться про проєкти відновлюваної генерації у поєднанні з накопиченням енергії та інші розподілені енергетичні рішення.

«Це допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської енергомережі, а також посилить трансформацію українського енергосектору», — зазначив Шмигаль.

За його словами, реалізація цих проєктів сприятиме підвищенню стійкості української енергосистеми, яка зазнає цілеспрямованих атак з боку Росії.

Контракти на €25,6 млн через Фонд підтримки енергетики

У вересні 2026 року через Фонд підтримки енергетики України уклали контракти на постачання критично важливого обладнання на близько €25,6 млн. Частина техніки вже працює на користь енергосистеми, — повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За той самий місяць українські енергокомпанії встигли отримати обладнання ще приблизно на €6,1 млн. Його спрямовують на те, щоб тримати мережу в роботі, швидше відновлювати пошкоджене й надійніше захищати об'єкти.