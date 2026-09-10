2 500 з 15 000 будинків Києва не мають резервного джерела тепла -The Economist

Україна активно готує енергосистему до нової зими, однак Київ залишається одним із найбільш вразливих місць. Столиця може зіткнутися з проблемами не лише через пошкодження генерації, а й через недостатню кількість резервних джерел тепла та електроенергії. Про це повідомляє The Economist.

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За даними The Economist, близько 2500 із 15 000 будівель Києва не мають резервного джерела тепла. Вразливою залишається і система водопостачання: масштабне відключення електроенергії може паралельно порушити роботу каналізації та централізованого опалення.

Енергосистему готують до нових атак

Після проблем минулої зими уряд і енергетичні компанії посилили підготовку до опалювального сезону. Програма передбачає розвиток локальної генерації, фізичний захист енергетичних об'єктів, децентралізацію електро- та теплопостачання, а також створення резервних джерел водопостачання.

За словами експерта Олександра Харченка, до грудня Україна може виконати втричі більше робіт із підготовки енергосистеми, ніж у будь-який попередній рік.

У Києві вже посилюють захист ключових об'єктів. Зокрема, Державне агентство відновлення захистило близько 20 високовольтних трансформаторних об'єктів бетонними конструкціями та іншими інженерними спорудами.

Водночас повністю захистити великі столичні ТЕЦ практично неможливо. У разі знищення локальної генерації Київ залежатиме від можливості передати електроенергію з інших регіонів.

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Головна проблема — резерви на рівні міста

Україна може мати достатньо електроенергії на рівні всієї системи, однак це не гарантує її доставки до столиці. Частина підстанцій навколо Києва не має достатніх резервних потужностей, а окремі лінії, що з'єднують місто з атомними електростанціями, залишаються вразливими.

Додатковим ризиком є зростання навантаження під час морозів. Минулої зими після пошкодження теплоелектроцентралі тисячі мешканців перейшли на електричні обігрівачі, що створило додатковий тиск на мережі.

Тому навіть масштабна підготовка енергосистеми не гарантує Києву безперебійного опалення та електропостачання. У разі нової хвилі атак багато залежатиме від роботи ППО, стану мереж і наявності локальних резервних джерел енергії.