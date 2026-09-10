Податкові правила для бізнесу стануть жорсткішими: що змінить ATAD в Україні

Україна готується імплементувати ATAD — правила Європейського Союзу проти уникнення оподаткування, які змінюють підхід до захисту корпоративної податкової бази. У 2026 році цей процес перейшов із планів у законодавчу фазу: Міністерство фінансів уже оприлюднило перші проєкти змін до Податкового кодексу. Про це йдеться у статті Вокс Україна.

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Що таке ATAD

ATAD — це директива ЄС, спрямована на протидію практикам агресивного податкового планування та розмивання податкової бази.

Вона не запроваджує новий податок і не змінює ставку податку на прибуток.

Її суть — у зміні правил, за якими визначається податкова база бізнесу.

Тобто ATAD впливає на те, які витрати компанія може врахувати при розрахунку податку, коли виникає оподаткування при виведенні активів і за яких умов до бази оподаткування додається дохід іноземної компанії.

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Чому це важливо для бізнесу

Імплементація ATAD напряму вплине на розрахунок податку на прибуток.

Для компаній це означає жорсткіші правила щодо операцій із пов’язаними структурами, іноземними компаніями, борговим фінансуванням та переміщенням активів.

Йдеться не про технічну зміну для вузького кола податкових консультантів, а про нові правила, за якими бізнес визначатиме свої податкові зобов’язання.

П’ять основних правил ATAD

Директива тримається на п’яти основних блоках:

обмеження витрат на запозичення;

оподаткування при виведенні активів;

загальне правило протидії зловживанням;

правила щодо контрольованих іноземних компаній;

протидія гібридним розбіжностям.

Саме ці правила мають ускладнити використання схем, за яких прибуток штучно виводиться в інші юрисдикції або зменшується база оподаткування в Україні.

Україна не починає з нуля

Частина підходів, передбачених ATAD, уже є в українському податковому законодавстві. Зокрема, в Україні вже діють правила щодо контрольованих іноземних компаній.

Надалі їх мають окремо оцінити на відповідність вимогам ATAD.

Також у Податковому кодексі вже існують обмеження щодо витрат на запозичення. Мінфін пропонує перебудувати цей механізм за моделлю статті 4 ATAD.

Який вибір має Україна

ATAD встановлює мінімальний рівень захисту податкової бази, але залишає державам простір для вибору.

Країни можуть самостійно визначати окремі моделі, пороги, винятки та механізми застосування правил.

Тому головне питання для України полягає не лише в тому, чи буде імплементовано ATAD, а в тому, який саме варіант правил обере держава.

Що це означає

Імплементація ATAD може суттєво змінити податкове планування для українського бізнесу.

Компаніям доведеться уважніше оцінювати структуру фінансування, операції з іноземними компаніями, виведення активів та використання податкових переваг.

Для держави це інструмент захисту податкової бази та наближення до правил ЄС.

Для бізнесу — сигнал, що податкові моделі мають ставати прозорішими, а агресивне податкове планування буде складніше захищати.