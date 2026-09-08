Топ-5 новин за вівторок: обвал будівництва, страхи про інфляцию та втрата «відмички» до банківської таємниці

У вересні на депозитному ринку розпочнеться традиційний осінній період конкуренції банків за кошти населення. Очікується, що середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення перебуватимуть переважно в межах 13,5−16% річних, тоді як найбільш привабливі акційні та бонусні пропозиції можуть сягати 17,5%. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Банкнота 2000 грн та страхи про інфляцію: у НБУ пояснили, чому це не 90-ті

Запровадження банкноти номіналом 2000 грн не означає додаткового друку грошей і не має саме по собі впливати на інфляцію чи курс гривні. Нова банкнота потрібна для оновлення готівкового обігу: вона має замінити частину старих, зношених купюр та банкнот меншого номіналу. Про це голова Національного банку Андрій Пишний пояснив у колонці для «Економічної правди».

Мінус 25% валютного виторгу: як обвал нашого агроекспорту вплине на курс долара

За підсумками серпня, постачання ключових культур на зовнішні ринки впали в рази: наприклад, кукурудзи та ячменю — у понад учетверо. Після блокування чорноморських портів можливостей для експортних поставок у наших трейдерів не так багато, а спроба задіяти альтернативні маршрути поки що не спрацювала. Втрати зазнають не лише аграрії, а й наш валютний ринок. «Мінфін» розбирався, до яких курсових та економічних наслідків може призвести така ситуація.