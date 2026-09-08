Топ-5 новин за вівторок: обвал будівництва, страхи про інфляцию та втрата «відмички» до банківської таємниці
Будівництво в Україні обвалилося: у липні падіння сягнуло 25,9%
Будівельна галузь України продемонструвала різке погіршення показників у липні 2026 року. Як повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, обсяги будівництва скоротилися на 17,5% порівняно з червнем та на 25,9% у річному вимірі.
Податкова втратить «відмичку» до банківської таємниці компаній
ДПС більше не зможе використовувати формальне призначення перевірки як «відмичку» до банківської таємниці бізнесу. Верховний Суд постановив: податківці спершу мають довести, що вичерпали всі інші законні способи знайти компанію.
До 17,5% річних: які депозити можуть запропонувати банки восени
У вересні на депозитному ринку розпочнеться традиційний осінній період конкуренції банків за кошти населення. Очікується, що середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення перебуватимуть переважно в межах 13,5−16% річних, тоді як найбільш привабливі акційні та бонусні пропозиції можуть сягати 17,5%. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.
Банкнота 2000 грн та страхи про інфляцію: у НБУ пояснили, чому це не 90-ті
Запровадження банкноти номіналом 2000 грн не означає додаткового друку грошей і не має саме по собі впливати на інфляцію чи курс гривні. Нова банкнота потрібна для оновлення готівкового обігу: вона має замінити частину старих, зношених купюр та банкнот меншого номіналу. Про це голова Національного банку Андрій Пишний пояснив у колонці для «Економічної правди».
Мінус 25% валютного виторгу: як обвал нашого агроекспорту вплине на курс долара
За підсумками серпня, постачання ключових культур на зовнішні ринки впали в рази: наприклад, кукурудзи та ячменю — у понад учетверо. Після блокування чорноморських портів можливостей для експортних поставок у наших трейдерів не так багато, а спроба задіяти альтернативні маршрути поки що не спрацювала. Втрати зазнають не лише аграрії, а й наш валютний ринок. «Мінфін» розбирався, до яких курсових та економічних наслідків може призвести така ситуація.
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