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8 вересня 2026, 17:38

Будівництво в Україні обвалилося: у липні падіння сягнуло 25,9%

Будівельна галузь України продемонструвала різке погіршення показників у липні 2026 року. Як повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, обсяги будівництва скоротилися на 17,5% порівняно з червнем та на 25,9% у річному вимірі.

Будівельна галузь України продемонструвала різке погіршення показників у липні 2026 року.

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За підсумками семи місяців 2026 року падіння становило 11,2%. Аналітик зазначає, що липень традиційно належить до місяців із сезонним уповільненням будівельної активності, однак нинішнє скорочення є суттєво більшим за звичайні сезонні коливання.

За його словами, річний темп падіння в липні став найбільшим із лютого 2023 року.

Найсильніше скоротилося будівництво інженерних споруд

За місяць найбільше знизилися обсяги робіт у сегментах, пов'язаних із комерційною нерухомістю та інфраструктурою.

Порівняно з червнем:

  • житлове будівництво скоротилося на 4%;

  • комерційна нерухомість — на 19,1%;

  • інженерні споруди — на 19,9%.

У річному вимірі ситуація дещо краща лише у житловому сегменті. У липні 2026 року він показав зростання на 0,5% порівняно з липнем минулого року.

Водночас комерційне будівництво скоротилося на 15,9%, а обсяги робіт в інженерному будівництві впали одразу на 36%.

Чому будівельна галузь втратила темпи

Серед основних причин Шевчишин називає дефіцит працівників, слабкий обсяг замовлень та перебої в роботі через повітряні тривоги.

Будівельні роботи під час повітряної тривоги мають припинятися, що безпосередньо скорочує ефективний робочий час. Додатковий вплив має база порівняння попереднього року.

Особливо вразливим виявився сегмент інженерних споруд, де річне падіння досягло 36%. Це може свідчити про слабшу активність у великих інфраструктурних та промислових проєктах.

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У серпні спад може посилитися

За прогнозом Шевчишина, серпень може стати ще слабшим місяцем для будівельної галузі. Натомість у вересні ситуація може дещо покращитися через завершення частини літніх проєктів та відновлення окремих робіт.

Втім, стійкого розвороту поки не видно. Для відновлення галузі потрібні нові замовлення, достатня кількість робочої сили та можливість стабільно виконувати роботи без тривалих перерв.

Таким чином, будівництво залишається одним із секторів української економіки, де спад у 2026 році помітно посилився, особливо в комерційній та інфраструктурній нерухомості.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Iryna777777
Iryna777777
8 вересня 2026, 18:36
#
Потужність країни зросла на 25,9%
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
8 вересня 2026, 19:28
#
Хіба є будівництво? По-моєму, тільки крадівництво. Більше мільярдів з бюджету шахраям з Київміськбуду, що не можуть добудувати жодного будинку, 3 мало! Надо 103, щоб всім синкам і коханкам ще елітні автопарки. Тоді точно добудують.
+
0
Abramon
Abramon
8 вересня 2026, 20:26
#
«Таким чином, будівництво залишається одним із секторів української економіки, де спад у 2026 році помітно посилився, особливо в комерційній та інфраструктурній нерухомості.» — це лише початок.
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