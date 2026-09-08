До 17,5% річних: які депозити можуть запропонувати банки восени

У вересні на депозитному ринку розпочнеться традиційний осінній період конкуренції банків за кошти населення. Очікується, що середні ставки за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення перебуватимуть переважно в межах 13,5−16% річних, тоді як найбільш привабливі акційні та бонусні пропозиції можуть сягати 17,5%. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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Що прогнозує банкір

За прогнозом банкіра, у вересні найбільш поширені ставки за вкладами на 3 місяці перебуватимуть переважно в межах 13,5−14,5%, на 6 місяців — 14,5−15,5%, а на 9−12 місяців — близько 14,5−16%. Водночас за акційними програмами, депозитами для «нових» коштів або за умови відкриття вкладу через мобільний застосунок дохідність може бути на 1−2 в.п. вищою.

На думку експерта, монетарна політика НБУ, інфляція, конкуренція за ресурс населення, потреба банків у довшому гривневому фондуванні та загальна воєнна невизначеність визначатимуть депозитну політику восени.

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За його оцінкою, якщо облікова ставка залишатиметься поблизу нинішнього рівня, істотних змін депозитної дохідності до кінця листопада очікувати не варто. Найбільш конкурентні пропозиції можуть і надалі перебувати поблизу 17−17,5% річних.

Розрахунок доходу з депозиту під 17,5% річних

Дмитро Замотаєв уточнив, що головним показником для вкладника має бути не номінальна ставка, а чистий дохід після оподаткування. У 2026 році проценти за банківськими депозитами оподатковуються ПДФО за ставкою 18% та військовим збором 5%, тобто загальне податкове навантаження на процентний дохід становить 23%.

Як приклад він розглянув шестимісячний вклад під 17,5% річних, відкритий 1 жовтня 2026 року, що завершиться 1 квітня 2027 року. Для простоти розрахунку шість місяців беруться як половина року, без капіталізації процентів.

При вкладі 20 тис. грн дохід становитиме 1 750 грн. Після сплати податків вкладник отримає близько 1 347,5 грн чистого доходу, а загальна сума після завершення депозиту становитиме приблизно 21 347,5 грн.

При вкладі 50 тис. грн дохід становитиме 4 375 грн, чистий — близько 3 368,75 грн, а загальна сума — приблизно 53 368,75 грн.

При розміщенні 100 тис. грн нараховані проценти становитимуть 8 750 грн, з яких після оподаткування залишиться близько 6 737,5 грн. Таким чином, через шість місяців вкладник матиме приблизно 106 737,5 грн.

Тобто незалежно від суми вкладу чиста дохідність у цьому прикладі становитиме близько 6,74% за шість місяців.

«Саме чиста дохідність дає змогу правильно порівнювати депозит із курсами валют чи простим зберіганням коштів. І цифру чистого доходу потрібно зіставляти з тим, наскільки за той самий період можуть зрости ціни або зміниться валютний курс», — наголосив банкір.

«Стеля» привабливості гривневих депозитів порівняно з курсом американського долара Наприклад, якщо умовно припустити, що 1 жовтня 2026 року долар коштуватиме 45,5 грн, то для отримання аналогічних депозиту 6,74% доходу курс через шість місяців, тобто на 1 квітня 2027 року, має зрости приблизно до 48,57 грн/$.

Якщо ж стартовий курс 1 жовтня перебуватиме в межах 45−46 грн/$, то орієнтовний «поріг рівності» з таким депозитом становитиме приблизно 48−49,1 грн/$ на момент завершення вкладу.

«Це умовний, спрощений розрахунок, що не враховує різницю між курсом купівлі та продажу валюти. Реально для вкладника валютний поріг буде ще дещо вищим, адже при купівлі долара він сплачує банківську чи обмінну курсову різницю, а при зворотному продажу також втрачає частину коштів на різниці курсів», — пояснив Дмитро Замотаєв.

«Ніхто не може наперед точно назвати ані курс на 1 квітня, ані інфляцію за майбутні шість місяців. Але вкладник може визначити власні „контрольні точки“. У наведеному прикладі це приблизно 6,7% сукупної інфляції та близько 48,6 грн за долар за стартового курсу 45,5 грн. Такі розрахунки значно корисніші, ніж рішення на емоціях скуповувати валюту», — зазначив Дмитро Замотаєв.