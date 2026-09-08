Запровадження банкноти номіналом 2000 грн не означає додаткового друку грошей і не має саме по собі впливати на інфляцію чи курс гривні. Нова банкнота потрібна для оновлення готівкового обігу: вона має замінити частину старих, зношених купюр та банкнот меншого номіналу. Про це голова Національного банку Андрій Пишний пояснив у колонці для «Економічної правди».
Банкнота 2000 грн та страхи про інфляцію: у НБУ пояснили, чому це не 90-ті
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Що саме зміниться
НБУ планує додати до банкнотного ряду купюру номіналом 2000 грн.
Йдеться не про збільшення кількості грошей в економіці, а про зміну структури готівки в обігу. Тобто частину дрібніших або зношених банкнот поступово замінюватимуть банкнотами більшого номіналу.
Чому це не емісія
Пишний пояснив: емісія — це ситуація, коли загальна кількість грошей в економіці зростає.
У випадку з новою банкнотою цього не відбувається.
Якщо банкнота 2000 грн замінює інші купюри, загальний обсяг грошей в обігу не збільшується. Змінюється лише те, якими саме номіналами користуються люди та бізнес.
Чи вплине банкнота 2000 грн на ціни і курс
У НБУ наголошують, що сама поява нового номіналу не є чинником інфляції або девальвації.
На ціни та курс впливають інші фактори: загальна кількість грошей в економіці, попит і пропозиція на валютному ринку, стан бюджету, міжнародна допомога, очікування бізнесу та населення.
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Тому введення банкноти 2000 грн не означає автоматичного подорожчання товарів чи зростання курсу долара.
Чому банкнота більшого номіналу знадобилася саме зараз
Поява нової купюри пов’язана з економічними змінами останніх років.
За даними Держстату, за сім років ціни в Україні зросли приблизно вдвічі, а середньомісячна зарплата — утричі.
Через це більші суми в розрахунках стали звичнішими, а навантаження на банкноти меншого номіналу зросло.
НБУ пояснює, що оновлення банкнотного ряду має зробити готівковий обіг зручнішим і ефективнішим.
Чому це не повторення 90-х
У 90-х Україна переживала гіперінфляцію та втрату довіри до грошей.
За словами Пишного, тоді ціни зростали зовсім іншими темпами: у 1992 році — приблизно на 2000%, а у 1993 році — на 10 000%.
Для порівняння, у липні 2026 року інфляція в річному вимірі становила 7,7%.
Тому порівнювати введення банкноти 2000 грн із подіями 90-х некоректно.
Що тоді спричинило гіперінфляцію
У НБУ пояснюють, що інфляція 90-х була наслідком глибокої економічної кризи, неконтрольованої та тривалої емісії, а також втрати довіри до купоно-карбованця.
Сам факт появи банкнот більшого номіналу не був причиною кризи.
Банкноти лише відображали вже наявне різке знецінення грошей.
Просте пояснення
Якщо в економіці було, умовно, 10 банкнот по 200 грн, а замість них з’явилася одна банкнота 2000 грн, кількість грошей не зросла.
Змінився лише номінал купюр, якими зручніше проводити розрахунки.
Саме так у НБУ пояснюють логіку запровадження нового номіналу.
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