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8 вересня 2026, 9:26

Банкнота 2000 грн та страхи про інфляцію: у НБУ пояснили, чому це не 90-ті

Запровадження банкноти номіналом 2000 грн не означає додаткового друку грошей і не має саме по собі впливати на інфляцію чи курс гривні. Нова банкнота потрібна для оновлення готівкового обігу: вона має замінити частину старих, зношених купюр та банкнот меншого номіналу. Про це голова Національного банку Андрій Пишний пояснив у колонці для «Економічної правди».

Запровадження банкноти номіналом 2000 грн не означає додаткового друку грошей і не має саме по собі впливати на інфляцію чи курс гривні.

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Що саме зміниться

НБУ планує додати до банкнотного ряду купюру номіналом 2000 грн.

Йдеться не про збільшення кількості грошей в економіці, а про зміну структури готівки в обігу. Тобто частину дрібніших або зношених банкнот поступово замінюватимуть банкнотами більшого номіналу.

Чому це не емісія

Пишний пояснив: емісія — це ситуація, коли загальна кількість грошей в економіці зростає.

У випадку з новою банкнотою цього не відбувається.

Якщо банкнота 2000 грн замінює інші купюри, загальний обсяг грошей в обігу не збільшується. Змінюється лише те, якими саме номіналами користуються люди та бізнес.

Чи вплине банкнота 2000 грн на ціни і курс

У НБУ наголошують, що сама поява нового номіналу не є чинником інфляції або девальвації.

На ціни та курс впливають інші фактори: загальна кількість грошей в економіці, попит і пропозиція на валютному ринку, стан бюджету, міжнародна допомога, очікування бізнесу та населення.

Читайте також: НБУ вводить банкноту 2000 гривень: як вона виглядатиме і навіщо потрібен новий номінал

Тому введення банкноти 2000 грн не означає автоматичного подорожчання товарів чи зростання курсу долара.

Чому банкнота більшого номіналу знадобилася саме зараз

Поява нової купюри пов’язана з економічними змінами останніх років.

За даними Держстату, за сім років ціни в Україні зросли приблизно вдвічі, а середньомісячна зарплата — утричі.

Через це більші суми в розрахунках стали звичнішими, а навантаження на банкноти меншого номіналу зросло.

НБУ пояснює, що оновлення банкнотного ряду має зробити готівковий обіг зручнішим і ефективнішим.

Чому це не повторення 90-х

У 90-х Україна переживала гіперінфляцію та втрату довіри до грошей.

За словами Пишного, тоді ціни зростали зовсім іншими темпами: у 1992 році — приблизно на 2000%, а у 1993 році — на 10 000%.

Для порівняння, у липні 2026 року інфляція в річному вимірі становила 7,7%.

Тому порівнювати введення банкноти 2000 грн із подіями 90-х некоректно.

Що тоді спричинило гіперінфляцію

У НБУ пояснюють, що інфляція 90-х була наслідком глибокої економічної кризи, неконтрольованої та тривалої емісії, а також втрати довіри до купоно-карбованця.

Сам факт появи банкнот більшого номіналу не був причиною кризи.

Банкноти лише відображали вже наявне різке знецінення грошей.

Просте пояснення

Якщо в економіці було, умовно, 10 банкнот по 200 грн, а замість них з’явилася одна банкнота 2000 грн, кількість грошей не зросла.

Змінився лише номінал купюр, якими зручніше проводити розрахунки.

Саме так у НБУ пояснюють логіку запровадження нового номіналу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
NN NN
NN NN
8 вересня 2026, 10:49
#
Навпаки? то що побачимо 42,9 до кінця року?
+
+23
korvin29
korvin29
8 вересня 2026, 11:11
#
Да, сейчас не 90е годы, сейчас все намного хуже
+
0
BigBend
BigBend
8 вересня 2026, 11:46
#
А що у вас так погано, русня? Бензину немає? Це ж двіжуха
+
+30
Romanenkas17
Romanenkas17
8 вересня 2026, 12:58
#
У русні якраз бензин по 40 гривень, прикинь? і це не шмарафонські казки які ти розповідаєш. А тут по 90 гривень і ти радієш? Нафта дорожчає, курс на кредитній голці - буде ще вище, за тиждень паливо подорожчало.
+
0
BigBend
BigBend
8 вересня 2026, 13:10
#
Тут як в анекдоті: — так купуйте там, якщо там дешевше. — А там немає. Тому, русня, терпіти, терпіть і далі. Доки ваша нефтянка і економіка буде знищуватись. Ви це заслужили.
+
+30
Lesya31
Lesya31
8 вересня 2026, 13:00
#
Психологи… курс тримається на нових кредитах, за місяць 4 мільярди витратили на підтримку — і це ви кажете «всьо нормально»??
+
0
BigBend
BigBend
8 вересня 2026, 13:16
#
Русня, ви б менше грошей тратили на ботів — може більше лишалось би на бензин. Якщо він у вас буде колись, звичайно.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
8 вересня 2026, 14:47
#
Не плакай, дитина.
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