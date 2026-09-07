Топ-5 новин за понеділок: можливий друк гривні, 19 тисяч на опалення та найприбутковіші банки

ПДВ на посилки до 150 євро: Кабмін повторно схвалив пакет законопроєктів

7 вересня Кабінет Міністрів повторно схвалив два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси.

Глава НБУ розповів, коли включать друкарський верстат

Національний банк України не розглядає емісію гривні як засобу фінансування дефіциту державного бюджету. За словами голови НБУ Андрія Пишного, регулятор вважає такий механізм небажаним та шкідливим для макрофінансової стабільності, оскільки надмірне збільшення грошової маси створює інфляційний тиск.

Українцям виплатять по 19 400 грн на опалення: хто отримає

Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу в розмірі 19 400 грн для підготовки до опалювального сезону.

Топ-10 найприбутковіших банків України за 7 місяців 2026 року