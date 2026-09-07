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7 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин за понеділок: можливий друк гривні, 19 тисяч на опалення та найприбутковіші банки

ПДВ на посилки до 150 євро: Кабмін повторно схвалив пакет законопроєктів

7 вересня Кабінет Міністрів повторно схвалив два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси.

Глава НБУ розповів, коли включать друкарський верстат

Національний банк України не розглядає емісію гривні як засобу фінансування дефіциту державного бюджету. За словами голови НБУ Андрія Пишного, регулятор вважає такий механізм небажаним та шкідливим для макрофінансової стабільності, оскільки надмірне збільшення грошової маси створює інфляційний тиск.

Українцям виплатять по 19 400 грн на опалення: хто отримає

Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу в розмірі 19 400 грн для підготовки до опалювального сезону.

Топ-10 найприбутковіших банків України за 7 місяців 2026 року

За підсумками січня—липня 2026 року найприбутковішим банком України залишається Приватбанк із чистим прибутком 27,76 млрд грн. До першої трійки також увійшли Універсал Банк разом із monobank та Райффайзен Банк. Загалом за сім місяців українські банки заробили 62,49 млрд грн — на 32,6% менше, ніж за аналогічний період торік.

Долар та євро готуються до стрибка: як засідання ЄЦБ вдарить по курсу валют в Україні

Попит на валюту продовжує зростати, а її пропозиція на міжбанку скорочується. Чому це відбувається, які міжнародні події здатні додатково впливати на наш валютний ринок, розповім детальніше.

Джерело: Мінфін
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