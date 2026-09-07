Долар та євро готуються до стрибка: як засідання ЄЦБ вдарить по курсу валют в Україні

Попит на валюту продовжує зростати, а її пропозиція на міжбанку скорочується. Чому це відбувається, які міжнародні події здатні додатково впливати на наш валютний ринок, розповім детальніше.

Серед міжнародних чинників на поведінку курсу євро в Україні цього тижня суттєво вплинуть:

рішення ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Вже 10 вересня європейський регулятор скаже своє слово щодо подальшої траєкторії грошово-кредитної політики, що негайно позначиться на тренді за парою євро/долар на зовнішніх ринках, а отже, і на курсі євро щодо гривні в Україні.

Нагадаю, що наразі ставки ЄЦБ перебувають на рівні 2,25−2,65% річних. Рівень річної інфляції в єврозоні, за даними Євростату, у серпні 2026 року становив 3,3%, порівнюючи з 2,9% у липні. Це значно вище таргету в 2%, тож ЄЦБ, найімовірніше, підвищить свої ставки ще на 0,25% річних для боротьби з інфляцією: до рівнів 2,5−2,9% річних.

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Такий сценарій вже заклав ринок у поточне співвідношення пари євро/долар до засідання ФРС США, яке відбудеться 16 вересня.

Найжорсткіші ралі за парою євро/долар можуть статися, якщо ЄЦБ обдурить і вчинить всупереч ринковим очікуванням, і не змінить ставок. Щоправда, ймовірність цього є дуже низькою (всього близько 9% всіх аналітиків вважають таке можливим), але вона все ж таки є.

Потім на радість спекулянтам пройдуть нові валютні ралі пари 15−16 вересня, але вже на тлі інтриги навколо рішень Федрезерва щодо ставок.

Динаміка пари євро/долар

Але в очікуваному аналітиками рішенні ЄЦБ про підвищення ставок на 0,25% річних 10 вересня, як на мене, є й протиріччя. Оскільки у поточному серпневому показнику європейської інфляції «зашите» зростання цін на енергоносії (підскочили на 14,3% у річному вимірі, а місяцем раніше це зростання становило 10,3%) через загострення ситуації на Близькому Сході. Рішення ЄЦБ про підвищення своїх ставок або їх збереження в даному випадку ніяк не впливає на поведінку світових цін на енергоносії.

Тобто рішенням про підвищення ставок ЄЦБ нічого глобально не вирішить, а ось фінансових проблем європейському виробничому сектору та споживчому ринку таке зростання ставок у результаті додасть.

Тому, мій прогноз, що ЄЦБ поки що підвищить свої ставки на 0,25% річних, але це буде, найімовірніше, єдиним підвищенням до кінця цього року. Причому саме собою таке рішення залишиться досить спірним.

У будь-якому разі, 9−10 вересня на нас чекають спекулятивні ралі за парою євро/долар навколо майбутнього рішення Європейського центрального банку та коментарів його керівництва про стан економіки ЄС. На українському ринку я чекаю на додаткові коливання курсу гривні щодо євро 9−10 вересня в межах 20−27 копійок саме за рахунок спекулятивного розгойдування пари перед рішенням ЄЦБ. В решту днів тижня коливання гривні щодо євро, за моїми розрахунками, перебуватимуть у межах 12−20 копійок на день.

Додатково спрацює святкування Дня праці (7 вересня) у США. Американські банки цього понеділка не працюватимуть, в результаті всі розрахунки за доларом на міжбанку проходитимуть ТОМом (розрахунки в гривні цього дня, постачання валюти наступного дня). Це традиційно змусить багато українських компаній перенести свої валютні угоди за доларом відразу на вівторок, оскільки не всім покупцям валюти цікава та економічно вигідна така форма розрахунків.

Важливим сигналом для всього валютного ринку України будуть висновки та подальші кроки у рамках переговорів місії МВФ з українським урядом. Нагадаю, Місія Фонду розпочала свою роботу у Києві 31 серпня 2026 року і всі сторони переговорів називають їх надскладними.

Ключове: збалансованість бюджету-2027 року, із огляду на уже наявний дефіцит бюджету поточного року та коригування цієї суми на майбутній рік. Головне — джерела покриття цього дефіциту для збереження фінансової стійкості. Одним із найнегативніших сигналів для нашого валютного ринку стане можливе «пробуксування» отримання наступного траншу МВФ у розмірі $1,66 млрд через затримки з ухваленням ключових законів та структурних реформ.

Ситуацію на нашому валютному ринку цього тижня також визначатимуть і суто українські нюанси:

По-перше, збережеться зростання обсягів операцій клієнтів на міжбанку та висока, за українськими мірками, статистика торгів. Основна причина — посилення активності імпортерів щодо купівлі валюти на тлі невисокої активності експортерів. Імпортери будуть змушені активно закуповувати на зовнішніх ринках товари, щоб поповнити запаси, знищені під час атак рф на логістичні об'єкти в Україні. І на це їм потрібно буде дедалі більше валюти. За моїм прогнозом, загальна статистика щоденних угод, зареєстрованих цього тижня за системою Блумберг, перебуватиме в межах коридору від $250 млн до $420 млн на день.

По-друге, активізують купівлю доларів і євро на міжбанку імпортери енергоносіїв: на тлі високих світових цін на нафту (понад $90 за барель) вони змушені збільшувати витрати на закупівлю бензину, дизпального, газу тощо. Тим паче, в умовах підвищеного попиту на пальне з боку аграріїв, яким потрібно проводити збиральну кампанію. За моїми оцінками, саме цей додатковий попит додає щодня щонайменше $70 млн-120 млн до загальної статистики торгів на міжбанку.

По-третє, збережеться зниження валютного виторгу, що надходить від агроекспортерів, у зв'язку з логістичними проблемами на тлі низької активності металургів через розбомблені росією потужності. Щоденні втрати цього виторгу я оцінив би в межах від $40 млн до $80 млн, залежно від специфіки роботи кожного із секторів вітчизняної економіки в цей період.

По-четверте, підвищені ліміти на купівлю валюти населенням також додають потенційного попиту на долари та євро з боку громадян.

У результаті на початку вересня щоденне перевищення купівлі валюти на картки та на готівковому ринку над сумою здачі громадянами валюти в обмінники та продаж зі своїх карток зросло до $45 млн — 68 млн. За моїми прогнозами, цього тижня цей показник перебуватиме в межах $31 млн — 85 млн на день.

Чи критично це для нашого ринку, курсу та резервів? — Ні, але роботи НБУ, як головному продавцю валюти на міжбанку, це вочевидь додає. При наявності ЗВР України на 01.08.2026 року у розмірі $51,2 млрд (нові дані будуть опубліковані НБУ цього тижня) та своєчасному надходженні міжнародної допомоги ці обсяги будуть перекриті Нацбанком без особливого тиску на курс гривні.

У результаті, за рахунок усіх перерахованих чинників, за моїми оцінками, для підтримки курсу гривні на валютному ринку НБУ буде змушений витратити з резервів за 7−11 вересня не менше $1,05 млрд — 1,4 млрд.

Серед покупців валюти цього тижня будуть найпомітнішими імпортери енергоносіїв та товарів широкого вжитку, а також держкомпанії, які займаються закриттям завдань сил оборони.

Серед продавців головним гравцем залишиться НБУ та частково аграрії, які навіть у таких складних умовах налагодили вивіз своєї продукції за кордон та оперативне отримання за неї валютного виторгу. До аграріїв періодично додаватимуться айтівці та частина компаній нашого ВПК, які мають дозвіл Міноборони на продаж деякої своєї продукції за кордон. На металургів цього тижня щодо отримання значних обсягів валютного виторгу з його подальшим швидким продажем на нашому міжбанку я б особливо не розраховував.

Валютний ринок та курс залишиться під повним контролем Національного банку, але роботи йому цими днями точно додасться.

Прогноз курсу долара та євро в Україні на 7−11 вересня

Міжбанк

Перевищення попиту на валюту над її пропозицією спостерігатиметься у всі робочі дні цього тижня. Нацбанк щодня проводитиме інтервенції з продажу долара на торгах для згладжування курсових коливань як за доларом, так опосередковано і за євровалютою.

За прогнозного коридору за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,155 до 1,174 долара за євро та коридору безготівкового долара на міжбанку в межах від 44,40 до 44,90 гривень, робочий коридор за євро на міжбанку цими днями перебуватиме в межах від 51,35 до 52,40 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 20 копійок, і за євро — в межах від 20 до 60 копійок. Власники обмінників протягом дня змушені будуть часто змінювати свої цінники з купівлі та продажу як долара, так і євро, залежно від того, що відбувається на міжнародному валютному ринку за парою євро/долар і на українському міжбанку. Особливо активними щодо зміни цінників вони будуть 9−10 вересня — напередодні, а потім і в період оголошення рішень ЄЦБ щодо ставок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,20 до 45,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 44,30 до 45,15 гривень.

Курс готівкового євро в банках цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,20 до 52,55 гривень та в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,30 до 52,50 гривень.