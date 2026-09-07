Українцям виплатять по 19 400 грн на опалення: хто отримає

Понад 380 тисяч сімей у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу в розмірі 19 400 грн для підготовки до опалювального сезону. Про це написав прем'єр-міністр Сергій Корецький у свойому ТГ-каналі. Подати заяву на виплату можна до 30 жовтня 2026 року.

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Гроші призначені насамперед для найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, допомогу отримають люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, одержувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї.

Також програма поширюється на одиноких матерів, сім'ї з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї.



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Звідки гроші на виплати

На фінансування програми залучили 7,4 млрд грн міжнародної гуманітарної допомоги. Частину коштів надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест через гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Як отримати 19 400 грн

Заяву можна подати до 30 жовтня через:

Пенсійний фонд України;

ЦНАП;

місцеві органи влади.

Отримати кошти можна на банківський рахунок або через «Укрпошту».