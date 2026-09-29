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29 вересня 2026, 17:28

Ціни на пальне в Києві 29 вересня: де найдешевший бензин і дизель

Станом на 29 вересня великі мережі АЗС у Києві не змінили ціни на основні види пального. Про це повідомляють НовиниLIVE. Вартість бензину А-95 у різних мережах відрізняється приблизно на 9 грн за літр, а дизеля — на понад 5 грн. Середня ціна А-95 у великих мережах становить близько 90,06 грн/л, дизеля — 99,20 грн/л.

Станом на 29 вересня великі мережі АЗС у Києві не змінили ціни на основні види пального.


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Найнижчу ціну на А-95 серед наведених мереж має KLO — 85,90 грн/л, тоді як на UPG бензин коштує 88,90 грн/л. На OKKO ціна А-95 Євро становить 92,90 грн/л, на SOCAR — 94,90 грн/л.

Ціни на дизель також різняться. На UPG дизель Euro коштує 97,90 грн/л, на KLO — 98,80 грн/л, на OKKO — 99,90 грн/л, а на SOCAR — до 103 грн/л залежно від виду пального.

Автогаз у KLO продають по 44,90 грн/л, тоді як на OKKO та SOCAR — по 45,50 грн/л.


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Преміальні марки перестрибнули за 100 грн


На преміальні сорти пального ціни ще вищі. Зокрема, PULLS 100 на OKKO коштує 102,90 грн/л, а NANO 100 на SOCAR — 104 грн/л.

Отже, станом на 29 вересня ринок пального в столиці залишається відносно стабільним, однак різниця між мережами залишається суттєвою. Найбільша конкуренція спостерігається саме в сегменті звичайного А-95 та дизеля.


Як ми писали, SOCAR запускає обмеження цін на пальне в Італії: скільки коштуватиме бензин і дизель

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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