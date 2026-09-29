Майже 3,6 трлн грн додатково: оборонний комітет Ради пропонує збільшити видатки на безпеку й оборону

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує збільшити видатки на сектор безпеки й оборони у держбюджеті-2027 на 3,571 трлн грн. Найбільше додаткових коштів пропонують виділити Міністерству оборони. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Таку пропозицію комітет висунув під час розгляду законопроєкту № 16000. Комітет підтримав законопроєкт за основу за умови збільшення фінансування до мінімальної потреби органів сектору безпеки й оборони для виконання визначених законом завдань.

Найбільше додаткових коштів пропонують спрямувати Міністерству оборони — 3,509 трлн грн. У разі врахування пропозиції комітету загальні видатки для відомства становитимуть 7,272 трлн грн.

Додаткове фінансування також пропонують передбачити для інших органів сектору безпеки й оборони. Зокрема:

Адміністрації Державної прикордонної служби України — 178,9 млрд грн, на 20 млрд грн більше від суми у проєкті;

Національній гвардії України — 300,9 млрд грн, на 55,2 млрд грн більше;

Головному управлінню розвідки Міноборони — 45,6 млрд грн, на 4,1 млрд грн більше;

Державному космічному агентству України — 1,3 млрд грн, на 250 млн грн більше;

Службі безпеки України — 71,7 млрд грн, на 14,1 млрд грн більше;

Управлінню державної охорони України — 6 млрд грн, на 1,2 млрд грн більше;

Службі зовнішньої розвідки України — 7,8 млрд грн, на 504 млн грн більше;

Офісу військового омбудсмана — 218,8 млн грн, на 19,9 млн грн більше;

Державній спеціальній службі транспорту Міноборони — 68,3 млрд грн, на 16,1 млрд грн більше.

Для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України комітет пропонує передбачити 10,6 млрд грн. Це на 49 млрд грн менше, ніж закладено у проєкті держбюджету.

Загалом запропоновані комітетом зміни збільшують видатки загального фонду держбюджету на 3,571 трлн грн.

Уряд схвалив проєкт держбюджету-2027 15 вересня. Документ передбачає доходи на наступний рік у розмірі 5,65 трлн грн. Це на 452,1 млрд грн, або 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Урядовий проєкт також передбачає майже 4,89 трлн грн на сектор безпеки й оборони — 43,8% ВВП. Це на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік.

Видатки держбюджету-2026

За даними Міністерства фінансів, у січні-серпні 2026 року видатки загального фонду держбюджету становили 2,97 трлн грн. Це на 466,6 млрд грн, або 18,6%, більше, ніж за той самий період 2025 року.

Найбільше коштів — 1,84 трлн грн, або 62% усіх видатків, — спрямували на безпеку й оборону.