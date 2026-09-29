Майже 3,6 трлн грн додатково: оборонний комітет Ради пропонує збільшити видатки на безпеку й оборону

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 вересня 2026, 17:30

Майже 3,6 трлн грн додатково: оборонний комітет Ради пропонує збільшити видатки на безпеку й оборону

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує збільшити видатки на сектор безпеки й оборони у держбюджеті-2027 на 3,571 трлн грн. Найбільше додаткових коштів пропонують виділити Міністерству оборони.
Про це пише Інтерфакс-Україна.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує збільшити видатки на сектор безпеки й оборони у держбюджеті-2027 на 3,571 трлн грн.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Таку пропозицію комітет висунув під час розгляду законопроєкту № 16000. Комітет підтримав законопроєкт за основу за умови збільшення фінансування до мінімальної потреби органів сектору безпеки й оборони для виконання визначених законом завдань.

Найбільше додаткових коштів пропонують спрямувати Міністерству оборони — 3,509 трлн грн. У разі врахування пропозиції комітету загальні видатки для відомства становитимуть 7,272 трлн грн.

Додаткове фінансування також пропонують передбачити для інших органів сектору безпеки й оборони. Зокрема:

  • Адміністрації Державної прикордонної служби України — 178,9 млрд грн, на 20 млрд грн більше від суми у проєкті;

  • Національній гвардії України — 300,9 млрд грн, на 55,2 млрд грн більше;

  • Головному управлінню розвідки Міноборони — 45,6 млрд грн, на 4,1 млрд грн більше;

  • Державному космічному агентству України — 1,3 млрд грн, на 250 млн грн більше;

  • Службі безпеки України — 71,7 млрд грн, на 14,1 млрд грн більше;

  • Управлінню державної охорони України — 6 млрд грн, на 1,2 млрд грн більше;

  • Службі зовнішньої розвідки України — 7,8 млрд грн, на 504 млн грн більше;

  • Офісу військового омбудсмана — 218,8 млн грн, на 19,9 млн грн більше;

  • Державній спеціальній службі транспорту Міноборони — 68,3 млрд грн, на 16,1 млрд грн більше.

Для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України комітет пропонує передбачити 10,6 млрд грн. Це на 49 млрд грн менше, ніж закладено у проєкті держбюджету.

Загалом запропоновані комітетом зміни збільшують видатки загального фонду держбюджету на 3,571 трлн грн.

Уряд схвалив проєкт держбюджету-2027 15 вересня. Документ передбачає доходи на наступний рік у розмірі 5,65 трлн грн. Це на 452,1 млрд грн, або 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Урядовий проєкт також передбачає майже 4,89 трлн грн на сектор безпеки й оборони — 43,8% ВВП. Це на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік.

Видатки держбюджету-2026

За даними Міністерства фінансів, у січні-серпні 2026 року видатки загального фонду держбюджету становили 2,97 трлн грн. Це на 466,6 млрд грн, або 18,6%, більше, ніж за той самий період 2025 року.

Найбільше коштів — 1,84 трлн грн, або 62% усіх видатків, — спрямували на безпеку й оборону.

Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами