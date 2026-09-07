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7 вересня 2026, 18:36

ПДВ на посилки до 150 євро: Кабмін повторно схвалив пакет законопроєктів

7 вересня Кабінет Міністрів повторно схвалив два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

7 вересня Кабінет Міністрів повторно схвалив два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси.

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Важливість запропонованих змін:

  • Справедливі умови для українського бізнесу. Створення рівних умов конкуренції для українського виробника шляхом скасування пільги зі сплати ПДВ для імпорту.
  • Відповідність підходам ЄС. Запропоновані зміни формують в Україні сучасні правила оподаткування електронної торгівлі, що відповідають стандартам Європейського Союзу (система IOSS — Import One Stop Shop).
  • Виконання міжнародних зобов’язань. Ухвалення Парламентом законопроєктів відкриває шлях до отримання Україною фінансування від партнерів обсягом близько 4 млрд євро. Вони є частиною програми співпраці з МВФ (EFF — Extended Fund Facility 2026−2029) та умовою макрофінансової підтримки ЄС.
  • Додаткові надходження до бюджету. Очікується, що нові правила забезпечуватимуть близько 10 млрд грн додаткових надходжень у наступному році, які спрямовуватимуться на потреби оборони.

Читайте також: ПДВ на посилки до 150 євро: Рада спробує повторно скасувати пільгу

Законопроєктами пропонується:

  • запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;
  • запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;
  • зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.

Проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів (ПЕП) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+80
Vakasan
Vakasan
7 вересня 2026, 18:40
#
Останню рубашку з украінця знять — за таку Європу стояв Майдан?
+
+65
Vlad UKR
Vlad UKR
7 вересня 2026, 19:10
#
Нове зелене покращення) Крадуть мільярдами, а з бідного населення останні копійки зрізати.
Може пора податок на вкрадені мільярди запровадити за 7 років накрали не перерахувати.
+
0
TAN72
TAN72
7 вересня 2026, 19:42
#
Морковку вы будете есть ,а не прибыль
+
0
1Venger2
1Venger2
7 вересня 2026, 20:06
#
Гандони срані!!! Цей податок вводять, щоб прості люди купляли в перекупів в Україні, а не напряму. Ніяких виробників це не захищає. А захищає імпортерів китайських товарів!!!
Тварини кочені, шось я не бачу щоб антикорупційні закони від яких залежить виділення грошей так само продвигали…
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