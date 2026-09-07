ПДВ на посилки до 150 євро: Кабмін повторно схвалив пакет законопроєктів

7 вересня Кабінет Міністрів повторно схвалив два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро , замовлених через маркетплейси. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Важливість запропонованих змін:

Справедливі умови для українського бізнесу. Створення рівних умов конкуренції для українського виробника шляхом скасування пільги зі сплати ПДВ для імпорту.

Відповідність підходам ЄС. Запропоновані зміни формують в Україні сучасні правила оподаткування електронної торгівлі, що відповідають стандартам Європейського Союзу (система IOSS — Import One Stop Shop).

Виконання міжнародних зобов’язань. Ухвалення Парламентом законопроєктів відкриває шлях до отримання Україною фінансування від партнерів обсягом близько 4 млрд євро. Вони є частиною програми співпраці з МВФ (EFF — Extended Fund Facility 2026−2029) та умовою макрофінансової підтримки ЄС.

Додаткові надходження до бюджету. Очікується, що нові правила забезпечуватимуть близько 10 млрд грн додаткових надходжень у наступному році, які спрямовуватимуться на потреби оборони.

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Законопроєктами пропонується:

запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;

запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;

зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.

Проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів (ПЕП) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.