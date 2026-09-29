Після закриття міжбанку п'ятницю, 25 вересня, курс долара знизився на 19 копійок у купівлі та на стільки ж у продажу. Євро подешевшав на 28 копійок у купівлі і на 29 у продажу.
29 вересня 2026, 17:44
Долар і євро помітно подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 29 вересня
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Закриття 29 вересня
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Зміни
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44,92/44,95
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44,73/44,76
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19/19
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51,04/51,06
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50,76/50,77
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28/29
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,61−45,12 грн. Євро купують за 50,78 грн, а продають за 51,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,94, євро — 51,20−51,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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