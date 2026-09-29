У Німеччині затверджено нову знижку на пальне: що зміниться на АЗС з 1 жовтня

Бензин та дизель у Німеччині подешевшають приблизно на 17 центів за літр — паливну знижку схвалили Бундестаг та Бундесрат у п'ятницю, 25 вересня. Про це пише Аusnews.de.

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Що відомо про знижку

З четверга, 1 жовтня, ціни на заправки для водіїв бензинових та дизельних машин знизяться — і так буде до кінця року. Держава зменшує енергетичний податок на бензин та дизель на 14,04 цента за літр.

За правилами ЄС податок на дизель не може бути нижчим, тому та ж знижка застосовується і до бензину, щоб не давати перевагу одному виду палива.

Оскільки на податкову частину, що зникає, більше не нараховується ПДВ, ціна за літр у результаті падає приблизно на 16,7 цента, тобто округлено на 17 центів.

Скільки в середньому заощаджують водії за три місяці

У середньому автомобіль у Німеччині проїжджає близько 900 кілометрів на місяць, свідчать дані Федерального відомства автомобільного транспорту (KBA).

При витраті від семи до восьми літрів на 100 км водії за три місяці заощадять на заправці приблизно від 32 до 36 євро. Щоправда, залежно від пробігу, витрати та часу заправки сума може помітно відрізнятись.

Особливо на початку акції варто порівнювати ціни: різні заправки передають знижку по-різному.

Суперечки навколо знижки: чи економія доходить до водіїв повністю

Чи ці гроші доходять до клієнтів повністю — питання спірне. За травневої та червневої знижки Інститут ifo, Комісія з монополій та Федеральне відомство по картелях підрахували, що знижка передавалася лише частково. Нафтова галузь це заперечує.

Багато економістів також вважають міру дорогою і недостатньо точною. Мануель Фрондель із RWI — Лейбницького інституту економічних досліджень — називає її «прагматичним і справедливим рішенням», як він сказав Spiegel.

А економічний експерт Клаудія Кемферт із Німецького інституту економічних досліджень критикує, що знижка не створює стимулів економити паливо, пише Tagesschau.