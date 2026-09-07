Топ-10 найприбутковіших банків України за 7 місяців 2026 року

За підсумками січня—липня 2026 року найприбутковішим банком України залишається Приватбанк із чистим прибутком 27,76 млрд грн. До першої трійки також увійшли Універсал Банк разом із monobank та Райффайзен Банк . Загалом за сім місяців українські банки заробили 62,49 млрд грн — на 32,6% менше, ніж за аналогічний період торік. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Топ-10 українських банків

ПриватБанк 27,76 млрд грн (-28,6% пер/пер)

Універсалбанк + monobank 4,59 млрд грн (+39,4%)

Райффайзен Банк 4,27 млрд грн (-22,7%)

ПУМБ 3,72 млрд грн (+1,2%)

Ощадбанк 3,45 млрд грн (-71,5%)

Укрексімбанк 2,50 млрд грн (-54,4%)

ОТП Банк 2,33 млрд грн (-24,7%)

Укрсиббанк 2,19 млрд грн (-28,2%)

Сітібанк 2,12 млрд грн (-14,7%)

Укргазбанк 1,83 млрд грн (-35,9%)

«Всього банки за 7 місяців 2026 року скоротили чистий прибуток на 32,6% до 62,49 млрд грн (за 6міс було 54,07 — липень додав 8,42 млрд). Тренд той самий, що і на 5 та 6 місяцях — тормозимо (-31,3% і -32,0% відповідно)», — пише Шевчишин.

За його словами, серед топових банків знову практично всі в мінусі, окрім двох:

Універсалбанк + monobank +39,4% до 4,59 млрд грн (торік був 3,29 млрд) — темп росту трохи сповільнився порівняно з 6 м (+59,7%), але це й далі єдиний стабільний лідер зростання.

ПУМБ вийшов у невеликий плюс: +1,2% до 3,72 млрд грн (був у мінусі -12,5% за 6м) — липень 2026-го явно був для нього сильнішим за липень 2025-го.

Найбільше скорочення серед топів:

Ощадбанк -71,5% до 3,45 млрд грн (це навіть гірше, ніж -65,2% за 6м — липень 2025-го був у Ощада дуже сильним місяцем, тому база висока).

Укрексімбанк -54,4% до 2,50 млрд грн

Сенс банк -52,3% до 0,98 млрд грн

Чому такі слабкі показники

Як зазначає Шевчишин, для більшості (особливо Приват, ПУМБ, Універсал) головний фактор — просто подвоєння ставки податку на прибуток (було 25% в 2025, стало 50% в 2026).

Для держбанків (особливо Укрексім і Сенс) — додається заборона на перенос збитків минулих років, яка обнулила їхню попередню податкову пільгу.

Для Ощадбанку окремо додаємо зниження результату через значне нарощення резервів.