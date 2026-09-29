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29 вересня 2026, 18:00

Дизель у Європі значно дорожчий, ніж в Азії: що відбувається на світовому ринку

Азія може краще впоратися з можливим дефіцитом дизеля, ніж Європа. Азійські нафтопереробники вже забезпечили значну частину потреб у сировині на найближчі місяці, тоді як різниця між цінами на дизель у Північно-Західній Європі та Сінгапурі у вересні зросла до $174 за тонну проти $27 у травні.

Азія може краще впоратися з можливим дефіцитом дизеля, ніж Європа.
Автозаправна станція

Про це 29 вересня пише Bloomberg.

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Азія має більше можливостей пережити можливий дефіцит дизеля, ніж Європа. Місцеві нафтопереробні заводи вже забезпечили значну частину потреб у сировині на найближчі місяці, тому можуть продовжувати виробництво навіть за перебоїв із постачаннями.

Водночас світовий ринок дизеля залишається напруженим. Bloomberg пов'язує це із сімома місяцями війни на Близькому Сході та тривалою забороною Росії на відвантаження пального після атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

Дизель у Європі дорожчає

Ціни на дизель із доставкою до Північно-Західної Європи дедалі більше перевищують ціни в Сінгапурі — одному з головних центрів нафтопереробки та торгівлі в Азії.

За аналізом Bloomberg на основі даних General Index, у вересні різниця між цінами в цих регіонах у середньому становила близько $174 за тонну. У травні вона була значно меншою — $27 за тонну. У розрахунках врахована вартість перевезення пального.

Дизель широко використовують у вантажному транспорті, сільськогосподарській техніці та промисловості, тому перебої з його постачанням можуть впливати на різні сфери економіки.

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Азія може допомогти Європі

Азійські нафтопереробники мають достатньо сировини, щоб продовжувати виробництво навіть за перебоїв із перевезеннями через Перську затоку.

Індія заявила, що планує й надалі виконувати закордонні контракти на постачання дизеля. Китай, який зазвичай є великим експортером пального, послабив обмеження на поставки, запроваджені раніше під час конфлікту. Експорт дизеля з Японії також може зрости.

«З огляду на поточні темпи роботи НПЗ і доступність нафти, значних проблем із постачанням дизеля в Азії немає», — сказала старша аналітикиня нафтового ринку Sparta Commodities SA Джун Го.

За її словами, Азія може підтримати Європу додатковими поставками дизеля, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа справді заборонить експорт пального.

США можуть посилити тиск на ринок

Ще одним фактором для світового ринку може стати можливе обмеження експорту дизеля зі США. Трамп розглядав таку заборону на тлі рекордних цін на пальне в країні.

Аналітики попереджали, що обмеження американського експорту може призвести до подальшого зростання цін на дизель за межами США, особливо в Європі.

Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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